Consar critica propuesta de Afore única administrada por el gobierno

El presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Abrahán Vela, criticó las propuesta de que exista una Afore única administrada por el gobierno, ya que existiría poca transparencia en el manejo del ahorro de los trabajadores.

"Y si a esa cosa la tiene que supervisar el propio gobierno ¿vamos a dormir tranquilos? Y estaríamos viendo que esos recursos, no me cuesta trabajo imaginarlo, estarían en riesgo, más mal administrados, no habría buena supervisión, no habría transparencia, no habría rendición de cuentas. Serían una gran tentación", dijo el directivo.

Esta semana, el diputado de Morena, Edelmiro Santos, propuso que el ahorro para el retiro de los trabajadores sea administrado en una sola Afore, a cargo del Banco del Bienestar.

La iniciativa fue ampliamente criticada, y el coordinador de su bancada, Mario Delgado, dijo que se trata de una propuesta sin apoyo en su partido y sin viabilidad económica.

En un seminario en línea organizado por la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), el presidente de la Consar dijo que es muy complicado y costoso administrar el ahorro de los trabajadores mexicanos, ya que requiere una gran inversión en infraestructura, tecnologías de la información, sistemas contables, financieros, entre otros costos.

"Esas decisiones de inversiones de los trabajadores no las podemos dejar en manos de una institución que esté sujeta a restricciones presupuestales, que no pueda invertir en infraestructura ni que pueda pagar salarios que puedan atraer a los mejores especialistas financieros del país para que los recursos de los trabajadores sean invertidos de la mejor manera", dijo.

Sobre el tema, el presidente de la Amafore, Bernando González, dijo que no es eficiente que haya una sola Afore administrada por el Estado y que ya ha habido ejemplos en la historia de México de fracasos en el manejo del ahorro de los trabajadores.

"Hay que recordar un ejemplo de Bansefi (hoy Banco del Bienestar) que tuvo a su cargo la Afore de la Red de la Gente. Fue un esfuerzo que quebró, que tenía inversionistas del Banco Mundial, inversionistas canadienses y que fue muy desafortunada esa historia y le costó al país. Hay ejemplos en el pasado de cosas que no han funcionado y hay que tener mucho cuidado con ese tipo de propuestas hacia adelante", dijo.