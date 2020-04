Consejos para comprar en línea durante la cuarentena

Actualmente, en decenas de países alrededor del mundo se han implementado medidas de distanciamiento social debido a la pandemia de COVID-19. Por lo tanto, ir de shopping se ha vuelto sinónimo de entrar a ver las tiendas en línea o páginas dedicadas a la venta de amplia variedad de bienes. Desde ropa hasta electrodomésticos, las compras en línea han facilitado el comercio en este momento en el que no podemos ir en persona a los establecimientos y tiendas.

Al hacer compras en línea, es importante tener en mente que nuestros datos personales podrían ir a parar a las manos equivocadas si no se hace un uso responsable de la web.

Por ello te damos algunas recomendaciones para disminuir los riesgos al realizar esta actividad.

1. Utilizar una conexión segura a Internet.

Los ciberdelincuentes pueden capturar de manera sencilla, los paquetes de información transmitidos a través de redes de uso público. Por eso, la conexión a la red debe ser privada, sin importar si es a través de Wi-Fi o cable ethernet. Es decir, evitar el uso de redes públicas que estén al alcance de tu dispositivo.

El primer paso para saber si estamos en un sitio web reconocido, es revisar que la dirección web del sitio coincida con el establecimiento que creemos utilizar en ese momento. Es recomendable también, asegurarse que la URL inicie con https:// y tenga el dibujo de un candado cerrado al lado.

3. Revisar políticas de privacidad

Cada página web tiene una manera única de proteger a los usuarios, en caso de que sean sitios legítimos. Por lo tanto, los consumidores deben buscar y revisar las políticas de privacidad para saber cómo serán utilizados sus datos. Evitar realizar compras en sitios que no tengan una clara y explícita póliza de privacidad.

4. Conocer procesos

Las tiendas en línea tienen procedimientos únicos para antes y después de las compras que varían de una a otra. Es imperativo buscar las políticas de devoluciones, cambios, garantías, cancelaciones y cuáles son sus requisitos y restricciones.

5. Verificar precios

Una vez que hemos escogido el o los objetos a adquirir, se debe inspeccionar minuciosamente el costo total de la compra. Es decir, hay que identificar si existen cargos adicionales al costo del producto como impuestos o costos de envío.

6. Cuidar los datos financieros

Al realizar una compra en internet, los datos bancarios como el número de tarjeta, siempre se depositan en campos muy específicos de la página web. Se debe evitar a toda costa escribir o compartir este tipo de información en cualquier otro lugar del sitio de internet que no sean dichos campos.

7. Guardar evidencias

Para protección del usuario, y evitar situaciones complicadas post-venta, es recomendable guardar capturas de pantalla o recibos electrónicos de cada una de las compras realizadas a través de internet. Al menos, hasta asegurarnos de que el producto recibido cumple en su totalidad lo anunciado.

8. Monitorear estados de cuenta

Antes y después de comprar en línea, es obligatorio revisar los estados bancarios. El objetivo de esta práctica es poder identificar de inmediato cargos no reconocidos, pagos dobles o cualquier situación de ese tipo (en dado caso de que existiese).

9. Pedir que te entreguen a domicilio

Debido a que la recomendación general es quedarnos en casa, las entregas a domicilio son la mejor opción. De cualquier modo, al recibir tu paquete, y por seguridad tuya y de quien entrega, mantén la sana distancia cuando te entreguen tu pedido. Asimismo, es recomendable que limpies la caja o sobre (con cuidado de no dañar lo que está dentro).

Ir de shopping en internet durante el aislamiento social debería ser una práctica sin complicaciones con estos consejos. Mantente a salvo y a los tuyos. Quédate en casa.