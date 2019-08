Consenso de analistas recorta PIB para 2019 y 2020, dice Banxico

Debido a que se percibe un entorno económico y clima de negocios completamente negro, el consenso de analistas encuestados por el Banco de México (Banxico) recortó sus pronósticos para este año y el siguiente.

No obstante el recorte, ninguno estaba vaticinando una recesión para el segundo, tercero y cuarto trimestres del año; sin embargo, para todos estos periodos los especialistas disminuyeron sus estimados.

El consenso de 36 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero, ajustó de 1.1% a 0.80% su estimado para el producto interno bruto (PIB) de 2019.

Para el 2020 se espera un avance de 1.50% desde el 1.70% previsto en la encuesta anterior.

Las respuestas se recibieron entre los días 22 y 30 de julio, por lo que no se conocía el dato que dio a conocer ayer el Inegi sobre el avance de 0.1% de la economía entre abril y junio de 2019 que descartaron una recesión.

Entre los factores que están obstaculizando a la economía sobresale la preocupación por las condiciones económicas internas al pasar de 28% a 33%, en donde la incertidumbre sobre la situación económica subió de 11% a 15%.

La política de gasto público también destaca como una limitante para el crecimiento al pasar de 12% a 13% como preocupación entre los analistas.

Sobre la percepción y clima de negocios, 54% de los encuestados aseguró que empeoró cuando en la encuesta pasada era el 42%; todos aseguran que la economía no está mejor que hace un año y el 72% considera que no es buen momento para invertir frente al 72% que así pensaba hace un mes.