Consideran que la morosidad se encuentra en rangos manejables

La morosidad que presenta la cartera de crédito de los bancos está en rangos manejables, con lo que hay confianza en que no afecte en mayor medida a las instituciones financieras, dijo el presidente ejecutivo de Grupo Financiero Monex, Héctor Lagos.

"Todavía no son preocupantes. Sí han estado con tendencia ligera al alza. Aún están dentro de los parámetros que se pueden considerar marginales", explicó.

A una semana de la edición 84 de la Convención Bancaria, Lagos resaltó que el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de dar certeza a los bancos, da seguridad ante intentos del Poder Legislativo de modificar tasas y comisiones.

"Es positiva la afirmación del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que las reglas del sector financiero no van a cambiar, porque han habido una serie de iniciativas o intentos de hacer cambios importantes en cuanto al sector.

Después del impacto económico provocado por la pandemia del Covid-19, el crédito en México podrá recuperarse impulsado por sectores que han retomado su dinámica, principalmente en exportaciones, dijo el director general de grupo financiero Ve por Más, Tomás Ehrenberg.

"La clave está en seleccionar bien los segmentos ganadores que se están recuperando, como el exportador, y también tener cuidado en los sectores que todavía van a sufrir un poco más, que van a ser más lentos en su recuperación", dijo el directivo.

Hasta el momento, las previsiones de crecimiento de la firma son de las menos optimistas, con un rango de 3% a 3.5% para 2021, favorecido en gran parte por la fuerte recuperación que tendrá la economía de Estados Unidos.

Perspectivas favorables

En opinión del director general de Invex Banco, Jean Marc Mercier, 2021 ofrece oportunidades a bancos enfocados a nichos de negocio, en el que se prevé recuperación del crédito en consumo en la segunda mitad del año.

La firma lanzó recientemente una tarjeta de crédito con la imagen del Real Madrid, producto con el cual buscan atender a un nicho que busca experiencias específicas y que mantiene un consumo prudente ante el entorno económico en el país.

La perspectiva es que hay negocio para todos. La estrategia de Invex es identificar necesidades y diseñar productos o servicios. "Es donde vemos la oportunidad de crecimiento para un banco digital como el nuestro", explicó.

De acuerdo con Invex, las compras electrónicas se consolidaron en medio de la pandemia, tendencia que se mantendrá entre los consumidores que poco a poco han perdido el miedo a este tipo de operaciones.

"Las compras por internet antes de la pandemia andaban por ahí de 35% y conforme se dio el confinamiento subió a 60%. Si bien regresó un poco, se mantuvo arriba de 50%. La gente le perdió el miedo por necesidad", dijo.