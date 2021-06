"Consulta popular, opción para decidir si se nacionaliza el litio"

Al asegurar que "no nos vamos a dejar robar", el presidente Andrés Manuel López Obrador abrió este miércoles la posibilidad a que se lleve a cabo una consulta popular para decidir si se nacionaliza el litio.

En conferencia de prensa y a pregunta expresa, el titular del Ejecutivo federal señaló que este tema lo está analizando Tatiana Clouthier, secretaria de Economía (SE).

"Sí, si hay algo que conviene a la nación, conviene al pueblo, y necesite consulta hay que hacerlo, nosotros estamos por la democracia participativa, pero hay que esperarnos que tengamos la información completa", dijo el presidente.

"No nos vamos a dejar robar, o sea, así de claro, y si es algo benéfico para el pueblo, pues se va a informar, y si hay diferencias, el mejor método es el método democrático, la consulta, vamos a esperarnos y ya resolvemos", precisó.

En Palacio Nacional, el mandatario federal afirmó que su gobierno no va a llevar cabo ninguna medida que afecte al pueblo y a la nación.