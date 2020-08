Consultas de AMLO, en medio de crisis, generan tormenta perfecta: Gustavo de Hoyos

México puede vivir la tormenta perfecta, porque el gobierno federal en lugar de buscar recuperar la confianza perdida, agrega elementos de incertidumbre, como lo hizo al anunciar una consulta pública para una planta industrial en Topolobampo, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther.

En un entorno tan complejo como el que se vive es necesario mandar señales de confianza y de certeza, sin embargo el gobierno no contribuye a ello, lo que es absolutamente grave para la situación actual en la que se vive una pandemia por el Covid-19 y una crisis económica sin precedentes.

"Si a los elementos de incertidumbre propios de la pandemia se le agregan estos elementos de incertidumbre provocada por el gobierno, realmente tenemos la tormenta perfecta, hay que trabajar duro en este sentido para que se recupere algo de la confianza perdida", explicó De Hoyos.

En uno de los paneles que se realizaron durante la videoconferencia de la Toma de Compromisos del nuevo presidente de la Coparmex de la Ciudad de México, Armando Zúñiga, De Hoyos afirmó que el gobierno actual se caracteriza por ser el que menos ha apoyado a empresas y trabajadores.

Hay "un clarísimo abandono por parte del gobierno federal de todo lo que ocurre en el sector privado a pesar de que son las empresas las que generan empleos y de que se enfrenta el gran desafío de frenar la pérdida de 8 empleos por minuto".

Por ello añadió que "es fundamental que en este entorno complejo se genere confianza, que no haya más señales de incertidumbre y lo traigo a colación porque parecería que esa no parece ser la divisa que pretende implementar el gobierno federal, justamente ayer nos enteramos por un mensaje del presidente en Sinaloa, de la pretensión de detonar una nueva consulta de una planta industrial en Topolobampo".

Agregó que otra de las preocupaciones actuales es que la crisis económica actual se puede complicar aún más porque iniciarán las campañas para las elecciones de la Cámara de Diputados y no hay un acuerdo nacional que fije la línea para enfrentar la emergencia económica.

"Me preocupa muchísimo que se cruce la beligerancia política de las campañas del próximo año, pero que comenzarán a tomar calor a fines de este año, sin tener un claro acuerdo de cómo enfrentar la emergencia económica que nos va a llevar dos o tres años", añadió.