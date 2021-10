"Consumo de servicios cae 1.2% en julio", señala Inegi

El consumo de servicios ofrecidos en México tuvo su baja más profunda de los últimos 14 meses, debido a la persistente debilidad en los ingresos de los hogares, de acuerdo con el Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior publicado por el Inegi esta mañana de miércoles.

El gasto en servicios se redujo 1.2% en julio de este año y fue su caída más severa desde mayo de 2020, cuando se reportó una disminución de 1.6% en plena Jornada Nacional de Sana Distancia, pues se tuvieron que suspender actividades económicas no esenciales.

El resultado responde a que las condiciones epidemiológicas continuaron deteriorándose durante julio, cuyo panorama se complicó en agosto por el aumento en casos de Covid-19, así como afectaciones a las cadenas de suministro.

Los mexicanos optaron por comprar bienes hechos en México sobre los importados, de acuerdo con las cifras del Inegi.

La adquisición de bienes y servicios de origen nacional creció 1.8% en julio, luego de dos meses a la baja, mientras la compra de productos fabricados en el extranjero se redujo 1.8% y acumuló dos meses de pérdidas, lo que no se veía desde la Jornada Nacional de Sana Distancia.

En general, el consumo privado total apenas se incrementó 0.1% en julio y no logró compensar la pérdida de 0.7% reportada el mes anterior, que fue la peor desde mayo de 2020.

"Luego de haber caído 0.7% en junio de 2021, el Consumo Privado en el Mercado Interior subió 0.1% en julio; a su interior, el consumo de bienes nacionales avanzó 1.8% en tanto que se dieron bajas en servicios nacionales, de 1.2%, y bienes importados, de 1.8%", tuiteó esta mañana Julio Santaella, presidente del Inegi.