Contadores piden 15 días más para declaración anual de empresas

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 22 (EL UNIVERSAL).- La inversión de más de 5 horas para el llenado del nuevo formato para la declaración de impuestos para las empresas, la pérdida de información capturada y datos precargados incorrectos, son algunas problemáticas que ha detectado el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) para poder cumplir a tiempo con esta obligación.

Por lo que pidieron al Servicio de Administración Tributaria (SAT) una prórroga para la presentación de la declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal del 2022.

Este martes, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), solicitó 15 días adicionales al plazo legal que vence este 3 de abril.

La presidenta del IMCP, Laura Grajeda dijo que la solicitud de un plazo mayor la recibieron de sus más de 20 mil asociados de 60 colegios federados.



Temor por no poder cumplir en tiempo y forma

En conferencia de prensa aseguró qué hay un retraso muy significativo y temor por no poder cumplir en tiempo y forma por problemas en el llenado de la declaración por parte de las empresas con el formato nuevo.

Hay 2.3 millones de personas morales, por lo que consideró importante que el SAT debería darles un "tiempo razonable" extra para poder rendir cuentas ante el fisco.

"Queremos cumplir en tiempo y forma para contribuir con el presupuesto, pero cualquier error en las cifras comparativas ( en el llenado de la declaración), puede generar un dolor de cabeza para el contribuyente", advirtió.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Síndicos del IMCP, Luis Carlos Figueroa, recordó que las multas por no cumplir a tiempo con esta obligación van desde los 15 mil 800 pesos hasta más de 32 mil pesos.

Pero, además, se corre el riesgo de que el SAT cancele el sello digital a las empresas con lo cual no podrán facturar y tener una opinión de cumplimiento en sentido negativo.

Para el IMCP, lo anterior va en contra de lo prometido de facilitarle la vida a los pequeños contribuyentes personas físicas que están en el Régimen Simplificado de Confianza.

Además, como consecuencia de la problemática expuesta, mencionaron que el próximo 15 de mayo vence el plazo para que las empresas presenten el dictamen fiscal, tiempo que resultará insuficiente si se compara con años anteriores que era el 15 de julio.

Lo anterior cobra relevancia si se considera que este año entraron en vigor varios cambios para la factura electrónica bajo la nueva versión 4.0 y para la Carta Porte, y todavía no se ha liberado el aplicativo.