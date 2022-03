Contadores piden quitar datos confidenciales de Carta Porte

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 9 (EL UNIVERSAL).- Debido a la situación de inseguridad pública en el país, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) pidió al Servicio de Administración Tributaria (SAT) eliminar datos confidenciales en la emisión del complemento Carta Porte.

"Son datos sensibles, vulnerables porque ya los van a ubicar por el nombre del dueño del negocio, lo que carga, el domicilio, a dónde vas", afirmó la presidenta del instituto, Laura Grajeda.

En conferencia de prensa, advirtió que con el nivel de inseguridad que se vive en México "desafortunadamente", no hay condiciones como para tener tanta información de los contribuyentes.

"Hay incertidumbre, hay temor y siempre eso puede generar el que no se cumpla", manifestó.

Dijo que documentarán estos casos que están recibiendo de sus comisiones en toda la República, para sensibilizar a las autoridades.

Por esa razón consideró importante que se emita un solo complemento de Carta Porte de traslado, es decir, un comprobante y no se pida la factura que obligue a poner la información sensible con datos confidenciales.

Lo ideal, es que sólo se exija un solo comprobante para comprobar la entrega de la mercancía, y no el detalle de más información de la empresa, cuando todos los días hay reportes de camiones robados, insistió.

Hay que recordar que en las nuevas disposiciones para el complemento Carta Porte que será exigible a partir de octubre próximo con la nueva prórroga, hay dos tipos de documentos que deben emitir los contribuyentes dedicados al traslado de mercancías:

El primero, por ejemplo, si una empresa tiene su propia flotilla de transporte, tendrá que emitir un comprobante fiscal digital por internet (CFDI) de traslado de tipo gasto con la información de la mercancía que moverá con origen y destino, mediante el cual comprueba que es un gasto a su cargo.

Pero si contrata los servicios de logística, la empresa de transporte tendrá que emitir una factura de ingresos que va a cobrar; debe contener información adicional de la mercancía que va a trasladar, en la que se describe quién es el propietario, el tipo y cantidad de productos, el nombre del chofer y las placas del vehículo, aclarando que sólo presta el servicio de transporte.

BOLA DE NIEVE

Laura Grajeda, estableció que si bien es bienvenida la extensión del plazo que dio el SAT para emitir el complemento de la Carta Porte, hay muchas empresas medianas y pequeñas que todavía no están preparadas porque les hace falta actualizar sus sistemas.

"Se necesita aligerar la carga (administrativa) porque se requiere contar con la infraestructura necesaria cuando muchos están apenas sobreviviendo no podrán cobrar; esto se está convirtiendo en una bola de nieve", alertó.