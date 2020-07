Continua la expansión de Netflix, que acumula otros 10 millones de abonados

Netflix informó este jueves que la compañía ha conseguido apuntarse otros 10 millones de abonados más en el segundo trimestre de 2012, y que llevan a que, en lo que va de año, la empresa haya atraído a casi 26 millones de clientes nuevos gracias, en buena parte, a las cuarentenas que se han impuesto por todo el mundo con el coronavirus.



Así, en sólo seis meses de 2020, Netflix se acerca al número total de suscriptores que consiguió en todo 2019, que se situó en 28 millones, aunque la compañía admitió que durante el resto del año el ritmo de crecimiento de nuevos clientes probablemente descienda al superarse la conmoción inicial de la pandemia, cuando la plataforma digital fue el refugio de muchos.



La buena marcha de la plataforma de "streaming" ha llevado a que los beneficios de la compañía se hayan situado entre marzo y junio en 720 millones de dólares, un 166 % más que en el mismo periodo del año pasado, y a que las ganancias acumuladas en 2020 se sitúen en 1.429 millones de dólares.



En el segundo trimestre de su ejercicio fiscal, la firma con sede en Los Gatos (California, EE.UU.) ingresó más de 6.148 millones de dólares, por encima de los 5.767 millones registrados entre marzo y junio del año pasado, y sus accionistas se embolsaron 1,63 dólares por título frente a los 0,62 de hace un año.



En lo que va de año, las acciones de Netflix han ascendido casi un 60 %, lo que la convierte también en una de las mejores empresas del S&P 500 tras haber subido como la espuma en los últimos 4 meses, desde que anunciara los resultados del primer trimestre, que reflejaron que había duplicado beneficios con respecto a un año antes y que había sumado casi 16 millones de suscriptores.



Sin embargo, las cifras publicadas este jueves no fueron suficientes para los inversores, puesto que los números de Netflix, especialmente los de ganancias por acción, no cumplieron con las expectativas de los analistas, y sus acciones caían más de un 9 % en las operaciones electrónicas posteriores al cierre de los mercados neoyorquinos.



Tampoco convencieron las previsiones de Netflix para el tercer trimestre del año, en la que la compañía situó los nuevos abonados en 2,5 millones, muy por debajo de lo que esperaban los expertos, que habían calculado 5,27 millones de suscriptores más desde junio a septiembre de este año.



Además, los ingresos que espera la compañía para el tercer trimestre son de 6.330 millones de dólares, mientras que los analistas los habían situado en 6.400 millones.



Los ejecutivos de Netflix explicaron el jueves que "el crecimiento se está ralentizando mientras los consumidores se recuperan del shock inicial de la COVID-19 y de las restricciones sociales".



Asimismo, subrayaron algunas de las que considera sus competidoras más destacadas a la hora de amenizar las horas muertas del público, como la red social TikTok, cuyo crecimiento dijo es "asombroso", a la vez que señaló que "es una muestra de la fluidez del entretenimiento de internet".



"En lugar de preocuparnos por todos estos competidores, seguiremos con nuestra estrategia de intentar mejorar nuestro servicio y nuestro contenido todos los trimestres más rápido que nuestros compañeros", dijo en una nota a los inversores Netflix.



Además de desvelar sus resultados el jueves, la compañía anunció, asimismo, que el que hasta ese momento había sido su jefe de contenidos, Ted Sarandos, iba también a compartir el puesto de consejero delegado con Reed Hastings.



Mientras, señaló que no espera que el coronavirus impacte en la programación de 2020 de manera significativa por la cancelación de producciones de series o películas, puesto que muchas de ellas ya se habían grabado cuando comenzó la pandemia.



Por contra, sí que espera que algunos de sus programas más destacados que tenía pensados para 2021 sufran retrasos, algo que pretende sustituir con otras películas y series que ha adquirido.