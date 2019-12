Continúan fallas en sistema de American Express

Desde la tarde del viernes y este sábado, usuarios de American Express reportan fallas en el uso de sus tarjetas, así como en sus compras en dólares.

Según los reportes en Twitter, al realizar compras en dólares y al hacer la conversión a pesos, el sistema de American Express tiene un error que eleva drásticamente el monto de la operación.

"¿Me están cargando 1,772,462.39 pesos por un cargo de 38.23 usd? Llamo y no contestan, finalmente en otro número me dices que es un error del sistema y bloquean mi tarjeta. Exijo una pronta respuesta y aclaración de lo sucedido", dice una de las quejas de los usuarios de American Express en Twitter.

Al contactar al servicio de atención a clientes de la firma, los operadores reconocen la falla y no hay, hacia las 20:00 horas de este sábado, un estimado para que quede reestablecida.