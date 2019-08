Cooperativa Cruz Azul informa que juez ordenó destitución de Guillermo Álvarez

La Cooperativa Cruz Azul informó que el Juez XI de Distrito en materia civil de la Ciudad de México, ordenó la destitución de Guillermo Álvarez Cuevas como director general de la cooperativa, quien se venía desempeñando en el cargo desde el 2013.

Mediante un comunicado, la cooperativa detalló que esta mañana se realizó la ejecución del mandato judicial con el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX.

Señalaron que actuarios judiciales llevaron las diligencias correspondientes y dieron fe a este acto jurídico.

La Cooperativa señaló que las oficinas corporativas fueron entregadas a los socios pertenecientes al Consejo de Administración de la misma.

Sigue en su oficina de forma normal: vocero



Jorge Hernández, vocero de la cooperativa Cruz Azul, dijo hoy jueves en entrevista para EL UNIVERSAL que es "absolutamente falso" un documento que circuló esta mañana y donde se afirma que Guillermo Álvarez, "Billy", había sido destituido del cargo de director general de la cooperativa por mandato de un juez.

El documento "no tiene firma, no tiene nombre de juez ni resolución y es ajeno a la institución y a los socios y empresas de la institución", dijo Hernández.

"Estos boletines están siendo enviados por un grupo no mayor a 10 cooperativistas que son sujetos de investigaciones internas por anomalías y desvíos que atentan contra el patrimonio de los cooperativistas y están destituidos por orden de un juez, bajo proceso del delito de fraude por 800mdp a la empresa Azul Cerámica", acusó.

Dijo que Álvarez está en este momento en su oficina, de forma normal, atendiendo temas propios de la dirección general.

Se le preguntó sobre la presencia de policías en las inmediaciones de la cooperativa, y afirmó que "nosotros pedimos del apoyo de la fuerza pública, por que se presentó un grupo de manifestantes".

Por su parte, el área de prensa del equipo deportivo indicó en una tarjeta informativa que "en relación a las noticias que están circulando en relación a la Cooperativa Cruz Azul, les comentamos que no existe tal destitución del presidente, ya más tarde la Cooperativa enviará un boletín informativo para enterarles con veracidad sobre los acontecimientos".

En el documento se afirmaba que un Juez XI de Distrito en materia civil de la Ciudad de México, ordenó la destitución de Guillermo Álvarez Cuevas como director general y que las oficinas corporativas fueron entregadas a los socios pertenecientes al Consejo de Administración de la misma.