Cooperativa La Cruz Azul denuncia a "Billy" Álvarez ante la FGR

La Cooperativa La Cruz Azul informó que denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) que su expresidente, Guillermo "Billy" Álvarez Cuevas, utilizó un fideicomiso para desviar recursos, material y maquinaria que pertenecía a los cooperativistas.

"De manera ilegal Billy Álvarez representando a la Cooperativa, transmite bienes de las plantas y de la Cooperativa a un fideicomiso, por esto la Cooperativa terminó pagando rentas, gastos de administración y jurídicos para la manutención del mismo, no se denunció antes porque no se tenía conocimiento de su existencia", explicó Guillermo Barradas, abogado de la Cooperativa en conferencia de prensa.

A través del Fideicomiso de garantía 447, celebrado entre Álvarez Cuevas y Afianzadora CBL Fiducia, en el año 2016, el ex presidente de la Cooperativa transfirió los bienes, maquinaria y equipo propiedad de la cooperativa a la fiduciaria, informó Barradas.

"Mediante estas acciones, los cooperativistas, legítimos dueños de Cruz Azul terminaron arrendando sus propias plantas e instalaciones por cantidades multimillonarias derivadas de servicios jurídicos y gastos de administración", señaló.

"Este hecho que hoy hacemos del conocimiento público es fundamental porque se ha logrado extinguir el fideicomiso y recuperar los pulmones y el alma de la Cooperativa La Cruz Azul".

Sin embargo, el abogado indicó que aún no ha sido posible calcular el monto total de los desvíos supuestamente realizados por Álvarez Cuevas pues de 10 meses a la fecha, se han presentado al menos 10 denuncias en el ámbito local y federal sobre las irregularidades con las que manejó los recursos de la Cooperativa por delitos como administración fraudulenta, robo, lavado de dinero, delitos fiscales, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Añadió que en días pasados se detectó que de la cuenta a nombre de la Cooperativa en Banco del Bajío (BanBajío), fueron transferidos alrededor de 400 mil millones de pesos a otra cuenta de la Cooperativa en Banco Santander y posteriormente fueron enviados a una cuenta de una subsidiaria de la propia Cooperativa controlada por la gente de Billy Álvarez.

De ahí, la intención era desviar los 400 mil mdp en perjuicio de la cooperativa, sin embargo, afirmó Barradas que se logró congelar el dinero y ya fue restituido en favor de la Cooperativa.

A pesar de estas acciones indicó que los operadores de Álvarez Cuevas lograron enviar 23 millones de pesos, de los 400 mil mdp, a Leverage Consulting, S. C., empresa que no tiene relación alguna con la Cooperativa.

"Se presume que se trata de un gasto inexistente, simulado y que ya está siendo del conocimiento de las autoridades", precisó.

Los integrantes del Consejo de Administración y Vigilancia de la Cooperativa que estuvieron en la conferencia, José Antonio Marín y Víctor Velázquez, respectivamente, dieron a conocer que aún no ha sido designado nuevo presidente pues se debe realizar una asamblea democrática para su elección.