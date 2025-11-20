Coparmex insta a resolver la informalidad laboral en México

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 20 (EL UNIVERSAL).- La informalidad en México es un problema que no puede evadirse y debe de resolverse, aseveró el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra.

Durante su discurso, en el marco de la Inauguración del Foro Nacional Laboral de Coparmex 2025, realizado en Guadalajara, Jalisco, el líder empresarial destacó que actualmente los empleos informales están en niveles de 54.9% de cada 100, es decir, 33.1 millones de personas que trabajan sin seguridad social, sin estabilidad y sin derechos garantizados; mientras que a octubre de 2025 solamente había 22.7 millones de trabajadores asegurados en el IMSS, de los cuales 87% cuentan con un empleo permanente.

"Hay retos que no podemos evadir. La informalidad que excluye a millones de personas, la brecha salarial de género, la falta de incentivos para crear empleo formal, especialmente para las micro y pequeñas empresas y un entorno donde los grupos que operan al margen de la ley limitan inversiones, frenan proyectos y afectan a quienes generan empleo todos los días", explicó el empresario

Así mismo indicó que se requiere también seguridad, porque sin ésta no habrá desarrollo ni prosperidad.

Sierra comentó que frente a esa realidad se requiere "fortalecer su Estado de derecho y consolidar espacios de diálogo social que aporten soluciones de largo plazo".

Actualmente nuestro país enfrenta un entorno laboral que cambia todos los días y que exige decisiones firmes, datos claros y diálogo social auténtico.

Explicó que toda reforma laboral debe construirse a partir de un análisis técnico, con una visión de largo plazo y cuidando las fuentes de empleo.

Respecto al tema de la disminución de la jornada laboral de 48 a 40 horas, el líder empresarial indicó que "nadie gana con decisiones apresuradas. México necesita reformas que fortalezcan el empleo formal, promuevan la capacitación continua y generen condiciones para que trabajadores y empresas enfrenten con éxito los retos tecnológicos, demográficos y económicos del presente y del futuro".

Destacó que la Coparmex creó el Consejo Nacional Social, Económico y Ambiental (Consea), en el que empresarios, trabajadores, academia, autoridades, sociedad civil y sindicatos reflexionan sobre los cambios en materia laboral, entre otros temas.

Juan José Sierra señaló que ante los retos actuales Coparmex asumió "un rol determinante en la política laboral. Impulsamos mejoras que hoy son realidades concretas como la reforma de pensiones, la regulación de la subcontratación, la ampliación del período vacacional y sobre todo la Nueva Cultura Salarial que iniciamos hace diez años para recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo".

Expuso que gracias a ello el salario mínimo general cubre el 90% de la línea del bienestar familiar, aumento que es producto del diálogo.