Coparmex llama a trabajadores a promover ante Gobierno su propuesta de "salario solidario"

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió apoyo a los trabajadores mexicanos para proponer al Gobierno federal la iniciativa de "Salario Solidario", en el que piden autorizar recursos extraordinarios para pagar los salarios de los empresarios y sus trabajadores durante la emergencia sanitaria de COVID-19.

A través de un comunicado, la Coparmex también llamó a las empresas a extremar medidas de sanidad para evitar los contagios de coronavirus entre los empleados y la población en general.

"Lo que más nos preocupa es que conserves tu ingreso. Proponemos que sólo durante el periodo de la emergencia, el Presidente de la República autorice recursos extraordinarios financiados con los impuestos que todos pagamos, para que una parte de tu salario se cubra con dinero que aporte la Federación. Es viable financieramente para Hacienda Pública", precisó.

Añadió que busca construir un Acuerdo Nacional entre las autoridades gubernamentales y las organizaciones de trabajadores y empresariales para enfrentar la situación económica que enfrenta el país.

Detalló que el mayor reto que se enfrenta es evitar que se pierdan millones de empleos y la disminución masiva de salarios y prestaciones por "la desaparición o debilitamiento generalizado de las empresas".

"La crisis económica derivada del COVID-19 está afectando a todas las fuentes de trabajo, especialmente las que, por disposición de las autoridades, no pueden operar. Pero incluso en las llamadas esenciales, el debilitamiento es dramático, a causa de la situación de sus clientes, provedores y del entorno general", puntualizó.

BANXICO PROPONE MÁS ESTÍMULOS PARA ENFRENTAR COVID-19

Gerardo Esquivel, Subgobernador del Banco de México (Banxico), propuso aumentar el estímulo fiscal destinado para enfrentar la crisis económica por el COVID-19, también expuso una serie de medidas como crear un seguro de desempleo inmediato para quienes pierdan su trabajo durante la pandemia.

Esquivel pidió al Gobierno destinar un estímulo que podría costar alrededor del 1 por ciento del producto interno bruto del país para hacer frente a la epidemia, con él, consideró que se podrían entregar seguros de desempleo a trabajadores formales e informales, además de apoyar a micro, pequeñas y medianas empresas con aplazamientos de pagos de seguridad social.

Gerardo Esquivel detalló en entrevista con Elisa Alanís, para Milenio Televisión, que lo que propone es un apoyo complementario al pago de la nómina, "que puede ser mediante un apoyo del Gobierno federal, para ayudarles a sobrevivir, en este momento es importante hacer que esas empresas no quiebren como resultado de esta situación atípica en la que estamos, trato de proponer medidas para que los costos económicos de la crisis no sean tan grandes como podrían ser si no actuamos en consecuencia".

Las medidas fueron propuestas en su cuenta de Twitter desde jueves 16 de abril.

El Subgobernador de Banxico compartió en su red social el texto titulado "Pandemia, confinamiento y crisis: ¿Qué hacer para reducir los costos económicos y sociales?", pero precisó que sólo refleja su posición personal "y de ninguna manera representa la posición del Banco de México o de su Junta de Gobierno".