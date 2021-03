Corredor Interoceánico, con dificultad para conseguir terrenos

Al organismo público descentralizado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) se le está dificultando adquirir los polígonos de 500 hectáreas cada uno para instalar los denominados Polos de Desarrollo para el Bienestar, que consisten en parques industriales donde se brindarán beneficios fiscales a empresas que lleguen instalarse, con el objetivo de impulsar el desarrollo del sur de Oaxaca.

Lo anterior lo revelan presidentes municipales, autoridades agrarias y legisladores locales, quienes se han reunido con Rafael Marín Mollinedo, el titular de esa dependencia federal creada para vigilar el avance de este megaproyecto. Estos 10 parques industriales están proyectados instalarse a lo largo de la ruta del Tren Transístmico, que va desde Salina Cruz (Oaxaca) a Coatzacoalcos (Veracruz), y aunque inicialmente se anunció que en el territorio oaxaqueño se ubicarían seis, hasta el momento las autoridades del Corredor Interoceánico desarrollan sólo cinco, pero sólo han logrado concretar uno.

De acuerdo con un resumen ejecutivo del Plan Maestro del Corredor Interoceánico, hasta el momento esa dependencia tiene seleccionados formalmente a dos municipios oaxaqueños del Istmo de Tehuantepec para que sean sede de estos polos para el Bienestar: Salina Cruz y El Barrio de la Soledad; el resto aún los está proyectando. En Salina Cruz, el CIIT tiene bajo su administración 85 hectáreas del sitio conocido como Polígono 14, donde sobre una superficie de una hectárea ya se está instalando una planta para la transformación del mango, y se espera la llegada de otros inversionistas.

Mientras que en el municipio de El Barrio de La Soledad, autoridades comunales informaron que funcionarios del CIIT ya seleccionaron un predio de casi 400 hectáreas en el ejido Rincón Vaquero; sin embargo, ejidatarios que piden la reserva de sus identidades, informaron que todavía no firman ningún acuerdo con el órgano, pues la pandemia de Covid-19 impide reuniones masivas. Los otros tres municipios que el Corredor Interoceánico ya tiene identificados en su plan maestro para los otros polígonos son los de Ciudad Ixtepec, Asunción Ixtaltepec y Santa María Mixtequilla. Además, en San Blas Atempa hubo acercamientos con las autoridades municipales y agrarias pero no se han logrado concretar las negociaciones por las tierras, según el propio municipio. Tampoco se han establecido acuerdos con autoridades agrarias, como comisariados ejidales y comunales de los otros municipios asentados a lo largo del trazo del tren, principalmente por razones económicas y por la pandemia.



Sin convenios

Aunque en municipios como San Blas Atempa y Ciudad Ixtepec, el titular del CIIT, Rafael Marín, avanzó en algunas negociaciones con las autoridades comunales y los posesionarios de lotes que podrían formar parte de esos polígonos; sin embargo, por desacuerdos internos, como en el caso de San Blas y por la pandemia, que frenó la asamblea de comuneros de Ixtepec, aún no se concretan los convenios de compra. En el caso de San Blas Atempa, comunidad zapoteca que había anunciado que no existían condiciones para albergar una de las zonas de Bienestar en hectáreas de tierra que tienen en su poder posesionarios, finalmente se determinó dar la autorización que de los 170 mil pesos que ofrece el gobierno federal por hectárea, se aporten 40 mil a las autoridades comunales.

"Si no aceptan, ya tenemos pláticas con otros posesionarios para que contemos con las tierras para uno de los seis parques industriales", señala Antonino Morales Toledo, presidente municipal. Como forma de presión a las autoridades estatales con la exigencia de abrir mesas de diálogo sobre la propuesta del parque industrial en San Blas Atempa, habitantes de una de sus agencias activaron desde el 2 de marzo un bloqueo en la carretera Panamericana, el cual, con la intervención de la Secretaría General de Gobierno (Segego), un día después desactivaron para ceder a pláticas y negociaciones al respecto, pese a que ahora no figura entre los municipios que el organismo del CIIT incluyó en un resumen ejecutivo del Plan Maestro del proyecto.

Mientras tanto, en Ciudad Ixtepec, donde las autoridades comunales aseguran que hay tierras sin vocación agrícola y ganadera, y se tienen listas 500 hectáreas, el Covid-19 ha frenado la posibilidad de realizar asambleas para oficializar la decisión, informa Raúl Santiago, vocero del comisariado comunal Germán Santiago.

Según los comuneros, el gobierno federal está ofreciendo a los posesionarios 260 mil pesos por hectárea y el pasado 21 de febrero se realizaría la asamblea comunal para tomar la decisión; sin embargo, la reunión se suspendió por el Covid-19. "Vamos a esperar a que haya condiciones sanitarias", dicen. En otros municipios como San Juan Guichicovi, en la zona norte, que también están en el trazo del tren, el edil Raynel Ramírez Mijangos comenta que no han sostenido ninguna reunión con Marín Mollinedo, pese a que éste ha sido convocado por las autoridades agrarias, quienes advirtieron que si no les cumplen con sus demandas de agua, drenaje, alumbrado, puentes y centros de salud, no van a permitir que "nadie meta manos en sus tierras".

En tanto las ediles de San Pedro Comitancillo, María Francisca Antonia, y de Santo Domingo Tehuantepec, Vilma Cortés Martínez, ambas de Morena y cuyos municipios forman parte del Corredor Interoceánico, por donde pasa el Tren Transístmico, cuentan que no han sostenido encuentros con el titular del CIIT, pero que están "en la mejor disposición de apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador en su propósito de atraer inversiones al Istmo".



Falta información

Ediles, legisladores y representantes de las autoridades agrarias coinciden en la necesidad de que la región desarrolle sus potencialidades a partir de su estratégica ubicación; sin embargo, también señalan que falta mayor información sobre el avance del proyecto, por ejemplo, el tipo de empresas que se instalarán. Leticia Collado Soto, presidenta de la Comisión Permanente del Corredor Interoceánico en la 64 Legislatura del Congreso de Oaxaca, comenta que el pasado 5 de febrero los integrantes de esa comisión se reunieron en forma virtual con Marín Mollinedo, quien les informó que se avanza en la adquisición de los predios donde se van a instalar las Zonas de Bienestar o parques industriales, incluso aseguró que éstas estarían definidas entre marzo y abril. Sin embargo, según los presidentes municipales del Istmo consultados, al igual que la diputada local Collado Soto, expresan que hasta ahora el titular del CIIT no ha informado qué empresas y qué actividades industriales podrían instalarse en los polos de Bienestar que busca crear el Corredor Interoceánico.

"Debe de haber más información al respecto", pide el diputado local del Istmo, Pavel Meléndez, quien fue invitado a ese encuentro virtual. Lo anterior es relevante porque, como lo adelantó EL UNIVERSAL en 2019, los municipios que abarca el Corredor carecen de servicios básicos como agua potable y drenaje, lo cual es respaldado en el reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que documentó la ausencia de información sobre indicadores de estos servicios, así como educación, caminos, electrificación y plantas de tratamiento de aguas residuales, desigualdad económica y rezagos en vivienda.

"El CIIT no acreditó contar con un diagnóstico con detalle de las problemáticas por cada uno de los 79 municipios que integran la región", dice el documento de la ASF que también analizó los gastos del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT), donde halló inconsistencias financieras por casi 76 millones de pesos y "una deficiente planeación del trabajo", que ha provocado retrasos en obras de cambio de rieles y durmientes en la zona norte del Istmo.