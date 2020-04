Covid-19 costará al turismo casi el doble que Tren Maya

El Covid-19 le puede pasar una factura de 239 mil millones de pesos al turismo mexicano sólo en abril, mes en el que se celebrará el periodo vacacional de Semana Santa.

Estas pérdidas equivalen a 1.7 veces el costo del proyecto del Tren Maya, así lo revela un estudio del Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Universidad Anáhuac (Cicotur) al que tuvo acceso EL UNIVERSAL.

Si 75% de los mexicanos no viaja este mes, el sector turístico perdería 199 mil millones de pesos, y si hacen lo mismo 80% de los extranjeros, perdería otros 40 mil millones.

Esta pérdida supera los 195 mil millones de pesos que se dice costará la refinería en Dos Bocas, Tabasco, cálculo que equivale también a 47 años del presupuesto federal para el turismo, revela el análisis del centro que dirige Francisco Madrid.

"Es evidente que, aunque la magnitud de estas cifras es descomunal, los daños no se limitarán a abril de 2020 y, a pesar de la resiliencia del sector, es de esperar un largo proceso de recuperación. De gran preocupación será la probable pérdida masiva de empleos", advierte.

En un escenario más conservador, en la que los mexicanos cancelen 50% de sus viajes y los extranjeros 80%, el turismo mexicano perderá 173 mil millones de pesos.

Desde la perspectiva de Braulio Arsuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), el turismo vive con el Covid-19 una situación sin precedentes, que no se veía ni siquiera en crisis económicas o guerras.

"2020 es un año perdido para la industria turística nacional. Sólo basta con ver la ocupación en los hoteles, que promedia 9%", destaca en entrevista con este diario.

En carta dirigida a Romo este jueves, el CNET junto con otros organismos empresariales pidió su apoyo para el impulso de medidas, que ayudarán a preservar empleos en el sector:

Exención temporal por tres meses, al menos de las cuotas patronales del IMSS, con la posterior deducibilidad a 100% de las mismas, como un esquema de recuperación.

También la exención temporal de al menos tres meses de las cuotas del Infonavit y Afores. Por último, la activación inmediata de un seguro para el fomento al empleo, para afrontar parte del pago de nómina.

No se piden ningún rescate, sólo que se apoye a mantener el flujo económico de las empresas, para mitigar parte del impacto de la emergencia sanitaria y ayudar a sostener la base laboral, destacó Arsuaga.