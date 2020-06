Covid-19 demostró lo mal preparadas que están las economías: Gurría

El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Crecimiento Económicos (OCDE), José Ángel Gurría, explicó que el Covid-19 actúa como un gran enemigo que pone en serias dificultades a las economías de América Latina. Por ejemplo de no haber una segunda ola de contagios, Argentina terminará el 2020 con -8.5% del PIB, México con -7.5% y Brasil de -9.1%.

La crisis sanitaria que generó la pandemia por Covid-19, además de que tomó por sorpresa a las economías latinoamericanas, puso en evidencia los problemas estructurales que ya tenían, los bajos niveles de crecimiento, la vulnerabilidad que tienen al depender de materias primas, entre otras cosas.

Consideró que esta crisis no derivó de una falla en un sector de la economía, no fue el sector financiero como ocurre muchas veces, sino que se decidió parar la economía para combatir el virus. Por ello, dijo, lo más importante actualmente es no caer en el falso dilema entre reactivar la actividad productiva y atender la crisis sanitaria, sino que debe de atenderse tanto el tema del virus como la recuperación económica.

En el caso de Latinoamérica dijo: "Estábamos en una coyuntura tan difícil, ya estábamos con problemas de desaceleración, bajo crecimiento, la región no había crecido, estábamos con problemas de precios bajos de primas, estábamos con problemas de concentración del ingreso y además con problemas muy serios e importantes de competitividad, productividad de nuestras economías y después llegó el Covid.

"Nunca es bueno que aparezca un enemigo como este tan terrible, letal y contagioso, pero en el caso de América Latina llegó en un momento particularmente difícil y no solo nos tomó por sorpresa, demostró que tan mal preparados estábamos", expuso el exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores en el sexenio de Ernesto Zedillo.

Durante la videoconferencia "Claves para repensar el presente y futuro de América Latina", que organizó el Banco de desarrollo de América Latina CAF, con motivo de su 50 aniversario, explicó que "en América Latina y el caribe en los países en desarrollo el papel de la banca de fomento es sumamente fundamental (...) porque cubre muchos espacios que el mercado y las fuerzas del mercado no llegan a cubrir, las fallas del mercado".

Para Gurría, uno de los problemas actuales del endeudamiento es que los países necesitan préstamos para poder enfrentar la crisis económica, pero al mismo tiempo requieren que se les den beneficios para el pago de deudas anteriores.

En torno al manejo de la deuda, señaló: "tenemos dos problemas, necesitamos fuentes de financiamiento y al mismo tiempo necesitamos que haya un alivio respecto al servicio de la deuda y el problema es que le vamos a pedir a la misma gente que nos deje de cobrar y que nos preste más".

Refirió que los países necesitan más recursos no solamente para paquetes de alivio, sino que las cuentas corrientes se quedaron sin ingresos y el déficit es enorme, lo que genera un problema serio en todos los países por ello se requieren de esquemas más universales y creativos que atiendan estas necesidades.

Sobre todo porque los países enfrentan nuevas dificultades con el avance del Covid-19, pues primero, indicó, lanzan un paquete, pero ven que fue insuficiente y lanzan otro segundo y luego un tercero y al final se dan cuenta que no fue posible solamente con miles de millones, sino que necesitaron billones.