Covid-19 detiene 85% del tráfico aéreo en México

Las restricciones aéreas en varios países para evitar la propagación del coronavirus, ha ocasionado una caída de 85% en el tráfico aéreo de México, de acuerdo con la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés).

Si bien, México no ha emitido ninguna restricción a los vuelos nacionales e internacionales y se mantiene cierta conectividad con Estados Unidos y Europa, con América Latina y Centroamérica, ya no hay vuelos.

En conferencia virtual, Peter Cerdá, vicepresidente para las Américas de IATA, dijo que como consecuencia de esta pandemia, las aerolíneas mexicanas están operando al 15% de su capacidad.

Y de no aprobarse algunos apoyos gubernamentales para las aerolíneas, las compañías aéreas perderán 5 mil 291 millones de dólares en ingresos en 2020.

Lo anterior, pondría en riesgo de quiebra a algunas aerolíneas y amenazaría la conectividad de México con el resto del mundo.

Asimismo, están en riesgo 97 mil empleos directos y 437 mil indirectos en el sector aéreo en el país.

Cerdá reiteró que el gobierno mexicano debería implementar algún tipo de ayuda para las aerolíneas, pues México depende más del turismo que otros países que sí han anunciado apoyos para el sector aéreo.

La IATA está solicitando descuentos en los costos y tasas aeroportuarias como servicios, rentas, estacionamientos de larga distancia y ampliación del plazo de pago

También están solicitando extender el plazo de pagos en el suministro de turbosina a través de Petróleos Mexicanos o Aeropuertos y Servicios Auxiliares; así como los costos de servicios a la navegación en el espacio aéreo a través de Seneam.

Préstamos, garantías de préstamos y apoyo al mercado de bonos corporativos tanto por parte del gobierno federal como por el Banco Central, ya sea de manera directa a las aerolíneas o frente a los bancos comerciales.

Descuentos en impuestos de nómina pagados y/o una extensión en los términos de pago, así como la eliminación temporal de los impuestos incluidos en los boletos o cualquier otro impuestos o tasa gubernamental, incluyendo servicios de aeronavegación.

Así como ayuda financiera directa para compensar la reducción de ingresos y liquidez.

La IATA le envió una carta al Presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 25 de marzo solicitándole este tipo de apoyos y el 8 de abril, la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) le solicitó una reunión virtual a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para discutir la situación del transporte aéreo.

Cerdá también considera que se tendría que volver a valorar el proyecto del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía junto con las aerolíneas, pues después de la pandemia, muchas aerolíneas van a tardar varios años en regresar a sus volúmenes tradicionales de tráfico de pasajeros.