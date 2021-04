Covid-19 impulsó venta de salchichas y jamón en 2020

En 2020, por la pandemia, se registró un cambio de hábitos en las familias mexicanas que incrementó en doble dígito la venta de carnes frías en México, cuyo mercado alcanzó los 80 mil millones de pesos, aproximadamente.

El vicepresidente Comercial y de Nuevos Negocios de Lala, Miguel Fuertes, explicó que el crecimiento del mercado de carnes frías de 2018 a 2019 fue de entre 7% y 8.5%, pero en 2020 el repunte fue de entre 17% y 18%.

Esto representa un crecimiento potencial para los próximos años porque el consumo per cápita en México es de aproximadamente 8 kilos por persona al año, una cantidad que es casi 50% del promedio que hay en otros países.

"Hay un consumo per cápita básico de 8 kilogramos, estamos como al 50% de mercados desarrollados, [las carnes frías] forman parte de todos los momentos de consumo y tienen penetración de 90% de los hogares, es una categoría que crece y ahora con cambios en pandemia hay un potencial muy importante a nivel de doble dígito", comentó.

Esto se debe a los "cambios en consumo por la pandemia, el consumidor regresó a consumir a su casa y preparar más alimentos que estuvieron demandando productos para preparar alimentos, más que producto práctico y empaquetado que reemplazaba una comida entera".

En general, el mayor consumo de carnes frías se reparte en 49% salchichas y 41% jamones, el 10% restante son tocinos, longaniza, chorizo, mortadela, queso de puerco, etcétera.

Los jamones de carnes rojas con mayor demanda son: cocido 25%, americano 22%, ahumado 16%, Virginia 16% y horneado 15%; Mientras que las carnes frías y conservas de carne de ave con mayor demanda son jamones y pechugas con 38% y salchichas 62%.

Fuertes dijo que creció el número de veces en que se consume, no solamente para desayuno, comida y cena, también a media mañana y media tarde, en otras palabras, "el jamón y la salchicha tienen un rol en cualquier momento del día", explicó a EL UNIVERSAL.

Si bien se espera que esta situación cambie en cuanto se restablezca la movilidad, se considera que habrá efecto residual importante, es decir, hay consumidores que generaron nuevos hábitos y no necesariamente regresaran al consumo previo, por lo que en todo momento hay que estar atentos a escuchar al consumidor.

Recordó que desde 2018 Lala entró en el mercado de carnes frías y ahora lanza 11 nuevos productos de la línea Lala Plenia enfocado al segmenteo medio de la población, donde se concentra más de 52% del consumo nacional.

Para ello, Lala invirtió 60 millones de dólares en una planta para carnes frías en Tizayuca, Hidalgo, donde se producen las carnes frías, a fin de expandir la producción de jamones y salchichas de cerdo y aves.

La idea de Grupo Lala es duplicar las ventas de esta categoría de carnes frías en este 2021 o en los próximos años, la meta es "duplicar el negocio, deberá ser la categoría de mayor crecimiento en el portafolio de Lala en los siguientes próximos años".