Covid-19 le pega a la apertura y ventas de las franquicias

La pandemia del Covid-19 afectó a las franquicias del país. Desde ligeras caídas de ventas y hasta desplomes que provocaron el cierre de locales, sobre todo en sectores como turismo, estos negocios no se salvaron del virus.

En ese entorno hubo algunas que lograron reubicarse, reinventarse, pero también surgieron nuevas que avanzaron en medio de la crisis sanitaria.

Las franquicias que supieron adaptarse al mundo digital lograron estar a las alturas de aquellas vinculadas con el sector salud, como farmacias, laboratorios, paquetería y logística, que son de los pocos ramos que tuvieron buen desempeño.

En ese tema coincidieron el vicepresidente de franquicias y propiedad intelectual de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), Enrique Alcázar, y el presidente de Gallástegui Armella Franquicias, y fundador y expresidente de la Asociación Mexicana de Franquicias, Juan Manuel Gallástegui.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Franquicias, en años pasados estos negocios crecieron a un ritmo de 8%, con casi 900 marcas en el país en 100 mil puntos de venta.

La mayoría se dedican a alimentos y bebidas, comercio especializado, cuidado personal, educación y capacitación, salud y bienestar, automotriz, turismo, tecnología y comunicaciones y niños.

Para Gallástegui, en medio de la crisis hubo bajas en ventas como en todos los sectores, además de cierres que llevaron a que algunas franquicias bajaran la cortina en forma definitiva.

Hubo algunos giros que no se vieron tan afectados y otros se adecuaron a las circunstancias.

"2020 es un año para olvidar, por más que uno sea optimista, es un año para olvidar". Dijo que 15% de los negocios cerraron, aunque pudo ser peor porque tenían escenarios de que la proporción llegaría a ser de 25%.

"Se tuvo una reducción de ventas, aunque hubo sectores a los que les fue mejor, como farmacias, laboratorios, todo lo vinculado a la salud; clínicas de podología... negocios de paquetería y logística, y los que supieron adaptarse rápidamente, los franquiciatarios reconocen que no incrementaron ventas, pero pudo ser peor", comentó.

Estimó que en 2020 el sector de franquicias no crecerá, pero no caerán, porque increíblemente se abren más negocios.

Alcázar comentó que por el Covid entre 15% y 20% de las marcas se vieron afectadas, 60% tuvieron un impacto mediano y 20% fueron beneficiados.

Detalló que los negocios con alta afectación fueron los gimnasios y spas, servicios de cuidado personal, que implican contacto físico, aunque también impactó la capacitación y formación, en alimentos y bebidas, y aquellos que no se prepararon para entregas a domicilio.

Alcázar estimó que 2020 terminará con un cierre de 5% de los 100 mil puntos de venta, pero así como cierran franquicias hay otras que abren, como algunas de enchiladas y burritos que han tenido éxito, por lo que considera que el año puede acabarlo el sector con crecimiento de 4%.

"Estamos acostumbrados a abrir entre 3 mil y 5 mil puntos al año; sin embargo este año dudo que rebasemos mil nuevos puntos de venta".