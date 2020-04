Covid-19 será para AL y Caribe peor que crisis de 1980: IIF

Dado que el virus Covid-19 se extiende por toda la región, América Latina y el Caribe (ALyC) vivirá una recesión más profunda que en la crisis de la deuda de 1980 o en 2009 con una caída en la actividad económica del 4.5%, anticipó el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF por sus siglas en inglés).

La nueva proyección, significa una contracción mucho más grande y más extendida que la que se presentó durante la crisis financiera global de hace once años, advirtió.

"El impacto de Covid-19 probablemente será peor que la crisis de la deuda de los años ochenta o la crisis financiera mundial de 2019", apuntó la asociación que agrupa a los principales fondos de inversión e instituciones financieras del mundo.

Lo anterior, debido a la naturaleza y la gravedad del shock, el bajo crecimiento reciente, una mayor exposición a los mercados mundiales y una capacidad limitada para responder, expuso.

En un reporte que dio a conocer esta mañana titulado "Puntos de vista sobre América Latina: Recesión Profunda", destacó que México en particular enfrentará mayores desafíos en el apoyo temporal que pueda dar para responder, debido a la incertidumbre política interna y el estancamiento secular que ya tenía la economía.

A diferencia de 2008, cuando la región se expandió 3.8%, el crecimiento del año pasado fue plano en México y Ecuador; apenas 1% en Brasil y Chile, y negativo en Argentina y Venezuela, destacó.

El nuevo informe encabezado por el jefe de investigación para América Latina del IIF, Martín Castellano, señaló que la combinación de medidas restrictivas de respuesta al Covid-19 y un contexto externo que empeora rápidamente con los bajos precios de los productos básicos, menores volúmenes de exportación y de turismo así como de remesas y flujos de capital, provocarán una profunda recesión en América Latina este año.

La vulnerabilidad macroeconómica es significativa en toda la región, ante deficiencias de preparación para manejar el virus dados los factores de riesgo, tales como densos conglomerados urbanos y atención médica relativamente con limitada capacidad, ponderó.

El espacio de políticas para resistir el choque también es mucho más limitado que en 2008, particularmente en el frente fiscal, señalo.

Indicó en particular, la relación deuda / PIB fue mucho más alta en 2019 en comparación con 2008.

Hizo ver que la ineficacia de los marcos fiscales para hacer cumplir una política anticíclica, ha llevado a un deterioro permanente de las finanzas públicas en la mayoría de los países de América Latina después de la crisis de 2009.