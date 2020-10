Covid avanzó como combustión lenta en América Latina: FMI

Es probable que en algunos países de América Latina como México, subestimen los informes oficiales de muertes per cápita por Covid-19, señaló el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Advirtió que la pandemia, evolucionó como combustión lenta en la región, y a pesar de las medidas de contención, no lograron aguantar con eficacia la propagación, ya que la movilidad empezó a aumentar.

De ahí que los avances en los tratamientos y el pronto desarrollo de una vacuna podrían mejorar las perspectivas en un escenario favorable, consideró.

Al dar a conocer el Informe de perspectivas Económicas para las Américas, el organismo afirmó que la persistencia de la pandemia, nubla la recuperación, por eso, las prioridades siguen siendo frenar la propagación del virus y hacer frente a la crisis sanitaria.

Hizo ver que de acuerdo con un análisis cuantitativo, los impactos de las medidas de confinamiento y las cuarentenas autoimpuestas debido a la rápida propagación de la enfermedad, han disminuido con el paso del tiempo.

CANSANCIO O SIN TEMOR

Reconoció que es difícil separar empíricamente si esto se debe a un "cansancio" de las medidas de confinamiento o a una reducción en el temor de contagio.

La dinámica de combustión lenta de la enfermedad en la región significa que las tasas marginales de muertes y contagios siguen siendo altas hasta ahora, afirmó.

Según el organismo, esto exige que el proceso de reapertura sea lento, ya que persisten inquietudes acerca de la baja capacidad de los gobiernos y de la resiliencia de los sistemas sanitarios.

En el documento que se difundió este día, se ratifica el pronóstico que dio a conocer hace unos días para la economía mexicana de una recesión menos severa con -9% para este año desde el -10.5% que se consideró en junio pasado.

Para el 2021, se prevé una recuperación del producto interno bruto (PIB) positivo de 3.5%.

El FMI estimó una inflación en nuestro país de 3.7% para este año, nivel que bajará a 2.9% para el 2021.

Está anticipando que la cuenta corriente finalizará 2020 con un superávit de 1.2% del PIB, y un saldo negativo de 0.1% para el siguiente año.

Para el balance primario pronosticó un déficit del 2% respecto del tamaño de la economía para el presente año y un saldo positivo de 0.2% del PIB para el 2021.

La deuda bruta del gobierno la ubica en 65.5% del PIB para el 2020, y del 60.6% para el próximo año.

Ello como efecto de un gasto primario del gobierno del 25.9% del PIB para el 2020, y del 22.4% para el siguiente año.

Señaló que las economías más grandes de la región como Brasil, Chile, México y Perú, tienen algunas de las cifras más altas de muertes per cápita en el mundo, y es probable que los informes oficiales subestimen la cuenta.

Mientras que algunos países del Caribe y Uruguay han logrado contener los brotes; pero en todos, lo más afectados han sido los grandes centros urbanos en comparación a las zonas con baja densidad poblacional.

DÉCADA PERDIDA

El FMI, recordó que en su más reciente actualización de perspectivas económicas mundiales (WEO por sus siglas en inglés), se prevé que el PIB real para América Latina y el Caribe (ALC), tendrá una contracción más marcada en 2020, para después dar lugar a una recuperación parcial en 2021.

En vista de las profundas recesiones en toda la región, se proyectan una caída de -8.1 por ciento en 2020 para el conjunto de los países de la región, y un avance de 3.6% en 2021.

Se prevé que el ingreso real per cápita de ALC permanezca por debajo de los niveles observados antes de Covid-19 hasta 2025, lo que significa que ALC está ante la posibilidad de otra década perdida, como la de los años ochenta.

REMESAS Y TURISMO

En el reporte, se pondera que por la pandemia, se esperaba que las remesas permanecieran deprimidas por el resto del año.

Pero, han registrado un sorpresivo repunte en los últimos meses en varios países, concediéndoles cierto alivio, destacó.

La sólida recuperación de las remesas y las exportaciones y el bajo nivel de los precios del petróleo contribuirán a que la contracción sea más leve en América Central, Panamá y la República Dominicana, estimó.

En tanto que los países caribeños dependientes del turismo, experimentarán recesiones más severas debido a la drástica y prolongada merma del turismo.