Covid será el evento más catastrófico para seguros

El Covid-19 será en el evento más catastrófico para el sector asegurador, cuyas pérdidas provocarán un inevitable ajuste en el costo de las primas que cobran a sus clientes y provocará el diseño de nuevos seguros que incluyan cobertura a pandemias.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el presidente de la firma reaseguradora, THB México, Octavio Careaga, explicó que en el caso del país si bien la situación actual provocará pérdidas importantes en el sector, esto no representa un riesgo de quiebra o insolvencia en las aseguradoras; no obstante, se necesitarán nuevas estrategias de negocio para revertir el efecto en sus balances.

"Sí va a ser un año muy complicado. Estamos en una temporada de vacas flacas en el que todos los sectores, industria y negocios, han sido afectados fuertemente en sus ingresos.

"El sector asegurador, por más que quiera apoyar al país y a la sociedad tiene que hacer un ajuste para que tenga el dinero para hacer frente a las pérdidas. No se va a compensar en un año todo lo que están perdiendo, pero sí va a haber un ajuste", explicó.

Ante el entorno, el especialista calculó que el aumento en el costo de las primas oscile entre 10% y 15%, pero dependerá de las finanzas de cada aseguradora.

De acuerdo con las Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), al momento las pérdidas para la industria en México son de mil 461 millones de dólares por Covid-19, sólo en gastos médicos mayores y vida.

Dichas cifras no contemplan pérdidas por cierre de negocios o cancelación de eventos y otros impactos económicos, debido a que no se considera dentro de la cobertura de estos seguros el golpe de la contingencia sanitaria.

Así, la enfermedad que ha detenido al mundo se aproxima sigilosamente al evento más caro que han enfrentado las aseguradoras en México: el huracán Wilma en 2005, cuyo impacto en Cancún ocasionó pérdidas por 2 mil 325 millones de dólares.

La destrucción económica

En términos globales, las cifras que se han estimado del impacto de la contingencia sanitaria colocan a la crisis del Covid-19 como el evento catastrófico más caro que se ha tenido en la historia.

"A escala internacional, pensamos que esta va a ser una de las pérdidas más grandes en el mundo como evento catastrófico. 2020 fue un año atípico en el sector porque causó pérdidas que nunca se habían pensado y están revisando si se pueden cuantificar pues hay muchas cifras.

"Hay una fuente global que dice que en pérdidas derivadas por Covid-19, se espera que en todo el mundo se pierdan 203 billones de dólares", expuso.

Así, la mayoría de las cancelaciones de eventos masivos, la paralización de industrias, conciertos, entre otros, en muchos casos no tendrán cobertura. A excepción de los juegos olímpicos de Japón que contaban con cobertura de cancelación de evento.

El directivo detalló que en países con mayor desarrollo del sector asegurador se diseñan seguros de riesgo ante pandemia, los cuales buscan evitar daños por pérdida durante la interrupción de los negocios en caso de que se presente un evento catastrófico similar al del Covid-19 y que no está cubierto por ningún seguro, excepto gastos médicos y vida.

"Lo que se trabaja en los mercados internacionales, es un producto para cubrir futuras pandemias. Ya se vende en otros países y en México está en proceso".