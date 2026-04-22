Crece 1% la utilidad de Banorte en 1er. trimestre

CIUDAD DE MÉXICO.- En el primer trimestre del 2026, la utilidad de Grupo Financiero Banorte alcanzó los 15 mil 458 millones de pesos, cifra superior en 1% respecto al mismo periodo del 2025.

De acuerdo con la institución financiera, dicho resultado obedeció a menores ingresos por intereses y otros rubros como resultado por intermediación, así como mayores montos de provisiones.

De acuerdo con el reporte de resultados financieros del grupo, el saldo de la cartera de crédito vigente creció 6% en el primer trimestre de 2026 respecto del mismo periodo previo, alcanzando un saldo superior a los 1.25 billones de pesos.

En tanto, la cartera de consumo registró un crecimiento de 11% en el periodo para un saldo de 542 mil 196 millones de pesos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Índice de Morosidad (IMOR) se ubicó en 1.4% al cierre del primer cuarto del año.

El director general de Grupo Financiero Banorte, Marcos Ramírez, dijo que el Mundial 2026 tendrá una experiencia 100% sin efectivo en el estadio Banorte, que no llevará su nombre durante la justa deportiva.

El directivo dijo que Banorte será responsable de la infraestructura operativa de pagos dentro del inmueble.