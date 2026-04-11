Crece consumo de helado a nivel global

Ciudad de México.- El próximo 12 de abril se celebra el Día Internacional del Helado, una industria que tiene un crecimiento promedio anual de 6.6% a nivel global.

De acuerdo con Euromonitor, una firma especializada en investigación de mercado, en todo el mundo el consumo de helado representa 97 mil millones de dólares, gracias a que cada año tiene el aumento mencionado.

Otra firma consultora, Fortune Business Insights estima que para el 2032 el valor del mercado mundial de esta golosina será de 132 mil millones de dólares.

Solamente en México el consumo promedio está en aproximadamente 2.2 litros por persona al año, de acuerdo con Euromonitor.

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Sin embargo, el consumo de helado de los mexicanos está muy lejos de otros países como Australia, el primer lugar del mundo, con 20.5 litros por persona. Otro ejemplo es que, la Asociación Internacional de Alimentos Lácteos, estimó que en Estados Unidos se consume alrededor de 15 litros anuales, considerando que siete de cada 10 estadounidenses comen helado al menos una vez a la semana.

De acuerdo con la firma Nielsen IQ en México se consumen más de 100 millones de litros de helado en un año.El año pasado, la firma consulta Kantar estimó que el gasto promedio de los mexicanos en dicho postre es de 280 pesos al año, con un mayor consumo de sabores como napolitano, vainilla y chocolate.