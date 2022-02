Crecen 54% quejas por posible robo de identidad

De enero a septiembre de 2021 se registraron 49 mil 871 quejas por robo de identidad contra los bancos en México, un crecimiento de 54% respecto al mismo periodo del año previo, informó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef).

En su actualización de datos del Buró de Entidades Financieras, el organismo detalló que dicho fraude representó pérdidas por 653 millones de pesos, de las cuales se abonaron a clientes más de 233 millones de pesos.

Así, los bancos con más reclamaciones por robo de identidad son Banco Azteca y CitiBanamex, con 73% de las quejas, dijo la Condusef.

En términos generales, los bancos que operan en el país acumularon un total de 3 millones 137 mil quejas por posible fraude por parte de sus clientes, lo cual provocó pérdidas por 16 mil 732 millones de pesos.

La Condusef destacó que, del total de reclamaciones a los bancos, 70% se debe a un posible fraude y tuvieron una reducción de 9% respecto al mismo periodo del año previo, cuando se reportaron 3 millones 443 mil reclamos ante la comisión.

De acuerdo con el organismo, del monto reclamado por los usuarios, los bancos abonaron un total de 4 millones 786 mil millones de pesos, equivalente a 29% del total.

Los datos del organismo muestran que de enero a septiembre de 2021 se registraron un total de 95 mil reclamaciones por malos servicios en banca electrónica, con un impacto de 3 mil 652 millones de pesos, de los cuales apenas 254 millones de pesos fueron abonados a los clientes afectados.

La Condusef reportó que, en total, los bancos que operan en México registraron de enero a septiembre de 2021 un total de 4 millones 453 mil quejas por parte de sus clientes, por un monto de 25 mil 355 millones de pesos. De dicha cantidad, las instituciones financieras han devuelto 7 mil 309 millones de pesos.

De acuerdo con la Condusef, Banco Azteca, CitiBanamex, Bancoppel, Santander y BBVA México fueron los cinco bancos con mayor número de reclamaciones por parte de usuarios.

Las principales causas de reclamación ante la Condusef contra los bancos se debieron a consumos no reconocidos, con 19%; transferencia electrónica no reconocida, 12%, y cargos no reconocidos en la cuenta, con 7% de los reclamos.

Concentran quejas

En el caso de las reclamaciones contra aseguradoras, la Condusef reportó que se alcanzaron 37 mil 909 en el periodo de enero a septiembre de 2021, y las firmas con el mayor número fueron MetLife, con 6 mil 345; CitiBanamex Seguros, con 5 mil 46; Grupo Nacional Provincial, con 3 mil 427, y Patrimonial Inbursa, con mil 429 quejas.

En materia de Afores, las reclamaciones totales del sector se ubicaron en 7 mil 612. En este rubro, CitiBanamex Afore, Afore XXI Banorte y Afore Azteca acumularon 51% de las quejas, informó la Condusef.