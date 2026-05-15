Crecerán 50% exportaciones a Europa: SE

Ciudad de México.- Para el gobierno mexicano la entrada en vigor del modernizado Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México (TLCUEM), significará incrementar en 50% las exportaciones actuales de 29 productos manufactureros y agrícolas al Viejo Continente.

La Secretaría de Economía dijo, en un comunicado que se trata de enfocarse en impulsar las exportaciones de 12 productos que ya están en el mercado europeo, seis manufacturas y seis agrícolas, además de que existe potencial de crecimiento en otros 17, de los cuales son siete bienes industriales y 10 agropecuarios.

Con potencial para exportar plátano, miel, espárragos, limón persa y jitomate, productos que llegan marginalmente a Europa.

Actualmente las exportaciones mexicanas de alimentos se concentran en pocos productos y en cuatro países: Alemania, España, Países Bajos e Italia, a los que se enviaron el 54% del total.

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Los productos mexicanos con mayor presencia en dichos países son: Tequila con casi 39 millones de dólares de exportación en el primer trimestre del año, café con 32.5 millones de dólares, nuez con 31.5 millones de dólares.

El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas dijo que las exportaciones de zarzamora sumaron los 17.3 mdd, el aguacate 7.8 millones de dólares, garbanzo casi 7 millones de dólares, la miel 3.5 millones de dólares, cerveza 3.4 millones de dólares, cebolla 3 millones de dólares y frambuesa 2.2.

Se espera que el próximo 22 de mayo se firme el Acuerdo Global Modernizado por la presidenta Sheinbaum y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, un convenio que deberá de ratificarse por el Parlamento Europeo, así como de los congresos de los 27 países miembros, además del Senado mexicano.

La Secretaría de Economía espera que habrá beneficios para el plátano de Chiapas, Tabasco, Oaxaca etcétera; miel de Yucatán, Chiapas, Jalisco, entre otros; azúcar y otros edulcorantes especiales (piloncillo) de Veracruz, Jalisco, San Luis Potosí, Morelos, etcétera; espárragos de Sonora, Baja California Sur, Guanajuato, entre otros; jitomates en conserva de Sinaloa, San Luis Potosí y Michoacán; limón de Michoacán, Veracruz, Colima, Oaxaca.

Adicionalmente se actualizarán las reglas de origen de sectores industriales importantes como el químico, farmacéuticos, eléctricos, cosméticos, plásticos, entre otros.