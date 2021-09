Crisis de Evergrande tendrá costos económicos en China, dice Moody´s

Es poco probable el rescate directo a través de inyección de efectivo por parte del gobierno Chino a la empresa Evergrande, en un entorno donde las autoridades del país asiático buscarán evitar la inestabilidad social y financiera derivada de la crisis que vive la firma; sin embargo, se presentarán algunos costos económicos, dijo la agencia Moody´s.

De acuerdo con la calificadora, China buscará disminuir costos significativos en toda la economía, donde sus principales motivaciones son evitar repercusiones negativas generalizadas para los compradores de vivienda, proveedores y contratistas de Evergrande, el acceso restringido al financiamiento por parte de las empresas inmobiliarias y los emisores chinos en general, el daño a la calidad de los activos de ciertos bancos y la interrupción del mercado inmobiliario, debido a que se trata de un factor clave del crecimiento económico del gigante asiático.

"El gobierno tratará de evitar la inestabilidad, pero es posible que no prevenga pérdidas con impacto negativo crediticio para entidades de amplio alcance Las autoridades tienen herramientas para evitar la inestabilidad financiera y controlar una variedad de balances para participar en la distribución de la carga de las pérdidas. Es poco probable el rescate directo del gobierno mediante inyección de efectivo, al igual que la adquisición sustancial de participación en el capital de empresas estatales sin descuentos importantes", dijo Moody´s.

La firma explicó que las dificultades crediticias de Evergrande tendrán un impacto directo limitado en China, pero la desaceleración prolongada en el sector inmobiliario perjudicaría los ingresos de gobiernos locales.

"Es probable que los problemas de Evergrande recorten el crecimiento económico, dada la gran contribución del sector inmobiliario al PIB, y la posibilidad de que el sector inmobiliario no se recupere con tanta fuerza como en años anteriores. Pero las autoridades tienen margen fiscal y monetario para responder. La desaceleración prolongada en el mercado inmobiliario afectaría las ventas de terrenos, que son una fuente importante de ingresos para muchos gobiernos regionales y locales, frenando el financiamiento de infraestructura y socavando el crecimiento", dijo.

Moody´s añadió que algunas instituciones financieras sufrirán pérdidas por exposición a Evergrande.

"El impacto directo de Evergrande en algunos pequeños bancos regionales y compañías fiduciarias podría ser importante. Las cuatro grandes empresas de gestión de activos estatales de China también tienen una exposición moderada. Para los grandes bancos y las aseguradoras chinas calificadas, la exposición directa no es significativa", explicó.