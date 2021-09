Critican a AMLO por presumir "récord histórico" en remesas

Al presentar este miércoles su Tercer Informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó un "récord histórico" en remesas.

"Récord histórico en remesas, récord histórico en inversión extranjera, récord histórico en incremento al salario mínimo, récord histórico en no devaluación del peso, récord histórico en no incremento de deuda, récord histórico en aumento del índice de la Bolsa de Valores, récord histórico en las reservas del Banco de México. Está como para decir a los cuatro vientos, presumir.

"No he terminado porque lo que acabo de describir es como para decirle a los tecnócratas neoliberales: 'Tengan para que aprendan'", declaró el Presidente.

López Obrador puntualizó que hoy miércoles, el Banco de México informó que por remesas, en julio se alcanzaron los 4 mil 540 millones de dólares.

A través de redes sociales, usuarios criticaron que el presidente López Obrador haya destacado las remesas como un logro.

El periodista León Krauze retomó palabras de la escritora Elena Poniatowska "sobre la manía de presumir las remesas como si fueran logros de gobierno".

Maricarmen Cortés, analista financiera, escribió: "AMLO presume como logros aumento en remesas que no se debe a su gobierno sino a las políticas neoliberales de Estados Unidos y tanto el récord en la BMV como el comportamiento del dólar se deben fundamentalmente a la recuperación de Estados Unidos que impulsa también a México".

"¡Aquí se presume como buen resultado hasta las remesas!!!! Presumir las remesas es un acto por el cual los presidentes deberían sentir vergüenza. Lo que presumen es una pésima gestión cuyo 'mejor' logro ha sido expulsar miles de paisanos que huyen del país en busca de empleo", escribió el monero "Magú".

El analista político Carlos Bravo Regidor comparó los dichos del presidente López Obrador de 2016 con los de 2021: "AMLO 2016: ´No es posible que los migrantes mantengan regiones de México con sus remesas. Ahora resulta que quienes se fueron por no aguantar lo que aquí tenían son los que hagan caminar al país.

"AMLO 2021: 'Récord histórico de remesas. Tengan para que aprendan, neoliberales'".

"El aumento en el envío de remesas tiene que ver con los márgenes de maniobra económica de los migrantes, el nivel de certidumbre/incertidumbre en el que viven allá y las necesidades de sus familias o comunidades. No es un mérito del gobierno ni tampoco algo para presumirse", escribió Gabriel Guerra, articulista y analista.

Las palabras de Guerra fueron respaldadas por la senadora Lilly Téllez.

"Claro que las remesas son un logro de mi gobierno. Si no hubiéramos aumentado la pobreza, nuestro paisanos no estarían mandando más dinero a sus familias #AsiHabloPejetustra", escribió el perredista Fernado Belaunzarán.

El politólogo Leonardo Núñez González refirió: "Claramente las remesas son la política pública social favorita de la 4T. Lo que no entendemos es que hacer que aumente la pobreza y la desigualdad es parte de la estrategia para tener más emigrantes. Nos falta la visión de Estado de López Obrador en su Tercer Informe de Gobierno".