¿Cuál es la importancia de los influencers en el marketing?

Cada vez es más común ver campañas de marcas que son netamente para redes sociales. El mundo ha cambiado en los últimos años y una de sus principales revoluciones la comanda el marketing de influencers. Muchas personas se preguntan si realmente es efectivo, si es que es una buena estrategia. Lo cierto es que la importancia de los influencers en el marketing digital en la actualidad puede ser determinante para el éxito de una marca.

Eso sí, no es tan fácil como parece. No es simplemente elegir al influencer que tiene mayor cantidad de seguidores y esperar que eso sea magia. Que su posteo se convierta en conversiones de visitas, en ventas del producto. No es así. Por eso es muy importante saber a qué personas se dirige la marca, conocer a fondo su público objetivo y los intereses particulares.

Pero muchas veces no se trata de mostrar el producto o servicio sino de generar contenido interesante para que a partir de ello las personas se sientan identificadas o atraídas. Es más natural ganar atención con consejos prácticos que con palabras estructuradas por un guión. A los influencers hay que dejarlos que se comuniquen como siempre lo hacen con su comunidad, de lo contrario se sentirá raro para ellos.

La importancia de los influencers en el marketingPara entender realmente la importancia de los influencers en el marketing hay que empezar desde lo más básico. Este concepto nace de una estrategia de marketing que une a las marcas con los influencers para generar contenido. Hay diferentes tipos de influencers, para prácticamente todas las categorías de temas. De viajes, tecnología, gastronomía, criptomonedas, apuestas, modas o styling.

Por ejemplo, si una marca de cereales busca llegar a su público objetivo, sería una buena idea buscar a una mamá influencer. Sí, las hay. Ellas comparten contenido sobre cómo es criar a sus hijos en una época de redes sociales y también los desafíos de trabajar y cuidarlos.

Claro, los niños no compran cereales sino los padres, pero es muy importante generar contenido atractivo. Los ingredientes que lo hacen diferente, el sabor y hasta las formas. Si una marca de mochilas de viajes quiere llegar a su público objetivo, lo ideal es que se acerque a influencers que tengan redes exclusivas de dicho contenido. Donde compartan tips de otros países pero también productos que les pueda servir, como estas mochilas.

Saber elegir el influencer correctoYa hemos hablado de saber definir el nicho de mercado al que se quiere llegar. Ahora las redes sociales brindan una importante cantidad de estadísticas donde se puede saber el engagement que tienen los influencers con su comunidad, también si es que todos sus seguidores son reales o tienen bots. Todo eso hay que ponerlo en una balanza antes de cerrar un contrato.

Hay que analizar también la cantidad de interacción que tienen los seguidores con los posteos del influencer, el tipo de contenido que crea. Esto es importante porque hay que entender el código con el que se comunica. Si habla con jergas y palabras en código, pedirle que lea o comente un mensaje formal se vería muy raro con la persona elegida. La idea es que se sienta natural.

Segmentar es clave, igual que entender por completo el nicho al que se busca. La marca también se tiene que adaptar y entender al influencer, por lo que el proceso de selección es vital. Para esto también es una buena idea contactar a una agencia especializada que se pueda encargar de encontrar los perfiles correctos y luego negociar dependiendo de los contenidos y las redes sociales que se usarán.

Luego de entender la importancia de los influencers en el marketing digital, piense en la estrategia para hacer más conocido su producto a través de las redes sociales. Eso sí, no se precipite. Escoger al influencer correcto puede hacer la diferencia en la campaña y puede ser una inversión que brindará muchos réditos.