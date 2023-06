Cuáles son las aseguradoras con mayor número de reclamaciones

A-AA+

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) informó que al primer trimestre de 2023 recibió 632 reclamaciones en el servicio de seguro de gastos médicos mayores y accidentes personales, siendo GNP con 18%, Axa 16%; así como MetLife y Mapfre con 10%, cada una las firmas que recibieron el mayor número de quejas.

De acuerdo con el organismo, conforme al índice de reclamación definido en la Condusef en términos del número de reclamaciones por cada millón de riesgos asegurados, destacan GNP con 47 reclamaciones, Seguros Monterrey New York Life con 43 y Axa Seguros con 41.

Las aseguradoras con mayor resolución a favor del usuario fueron Seguros Monterrey New York Life con 43%, Chubb con 23% y Mapfre con 20%.

En tanto, las principales causas de reclamación fueron la negativa en el pago de la indemnización con 53%, inconformidad con el tiempo para el pago de la indemnización con 9% y rechazo por siniestro excluido o no cubierto con 8%.

Aseguradoras más importantes

La Condusef detalló que las aseguradoras más relevantes por su número en el primer trimestre de 2023 fueron Grupo Nacional Provincial (GNP), Seguros Monterrey New York Life, Axa Seguros, Mapfre, Seguros Ve por Más, MetLife México, Seguros Inbursa, Chubb, Seguros Banorte y Zurich Santander, que en conjunto concentraron 493 reclamaciones equivalentes al 78% del sector.

Considerando las principales aseguradoras y el domicilio del reclamante, a marzo de 2023, la Ciudad de México concentró el mayor número de reclamaciones con 126 (25% del total), Jalisco con 50 reclamaciones (10%) y el Estado de México con 44 (9%).