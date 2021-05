¿Cuáles son los principales errores al presentar la declaración anual?

Aún quedan 15 días para presentar la declaración anual de impuestos correspondiente al ejercicio fiscal del 2020, bajo la prórroga que dio el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que vence hasta el 31 de mayo del 2021.

Si todavía no declaras ante el fisco tus ingresos, no comentas los mismos errores que suelen presentar los contribuyentes por lo general en esta temporada.

El fiscalista Armando Gutiérrez, del despacho Gutiérrez Cervantes Contadores, menciona cuáles son los principales descuidos que ha visto a la hora de cumplir con esta obligación ante el SAT.

Uno de los errores más comunes, dijo, es no declarar todos los ingresos obtenidos durante el año fiscal correspondiente, en este caso al 2020.

Por ejemplo, que el patrón haya timbrado mal el recibo de nómina que le entregó al trabajador.

Como la declaración anual del 2020 ya está precargada en el sistema del fisco, el SAT tiene toda la información de los recibos emitidos por sueldos y salarios o asimilados, explicó.

Se tiene que revisar que todos los recibos de nómina se reflejen en el sistema, recomendó, al explicar que muchas veces se da por sentado que está correcta y se manda así.

De lo contrario, advirtió, después se dan cuenta que faltó un recibo y hay que hacer una declaración complementaria.

Otra falla son los datos informativos. Es decir, sobre los ingresos percibidos como herencias, venta de casa-habitación o viáticos; todo eso se tiene que declarar.

"Hay veces que se les olvida porque se trata de un dato informativo, y se tiene que corregir haciendo una declaración complementaria y presentarla", indicó.

También comentó que es importante revisar que estén cargadas en el sistema las deducciones personales como honorarios médicos, dentales y hospitalarios, así como los intereses por préstamos hipotecarios y donativos o en su caso seguro de retiro con póliza de seguro que permiten deducir, lo que ayuda a que el saldo a favor sea mayor.

Estableció que si bien se amplió el plazo del 30 de abril al 31 de mayo para declarar, lo más recomendable es presentarla cuanto antes porque si hay un saldo a favor del contribuyente, la devolución automática de impuestos llega más rápido.

Destacó que ahora en algunos casos, los reembolsos están llegando en una semana y hasta 10 días, cuando normalmente son más de 40 días hábiles.