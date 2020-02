¿Cuánto gastan los mexicanos en San Valentín?

El Día del Amor y la Amistad es una fecha importante y especial para algunas personas, y es común hacer un desembolso para festejar con la pareja o amigos.

De acuerdo con información de Fintonic, una aplicación de finanzas personales, los hombres que consiguieron un buen ahorro el año pasado podrán consentir en grande a "su otra mitad" y gastar cerca de mil 800 pesos.

Por el contrario, aquellos que no tuvieron oportunidad de guardar y reservar un presupuesto, tendrán que recurrir a préstamos. Fintonic explicó que este dinero principalmente será destinado a cenas románticas, mientras que en regalos se estima un gasto promedio adicional de mil pesos.

En el caso de las mujeres mexicanas, el desembolso promedio es menor, dado que ellas planean gastar 700 pesos en restaurantes y 300 pesos en presentes.

El estudio más reciente de la aplicación analizó las tendencias en días pico de los gastos de los mexicanos en 2019 con proyecciones hacia 2020, y determinó que este 14 de febrero los hombres que no controlaron o tuvieron fugas por "gastos hormiga" deberán pedir préstamos de alrededor de los 4 mil 800 pesos; casi 130% más que otros días del año.

En el caso de las mujeres, el préstamo será de 4 mil 400 pesos; 150% más que en otras ocasiones.

"En esta clase de fechas, igual que en las festividades como Navidad, Día de Reyes, Día de la Madre, Día de la Mujer o Día del Niño, es en donde se ve la diferencia entre alguien que tiene control sobre sus finanzas personales y alguien que no", dijo José Gabriel Carrasco, gerente para México de Fintonic.

"Los que se toman el tiempo para cuidar su bolsillo pueden darse gustos, invitar a sus seres queridos a disfrutar de experiencias y agasajarlos sin un esfuerzo extremo en sus cálculos mensuales. Quienes no lo hacen, deben pedir préstamos o sufrir por meses el pago de las cuotas", agregó.

De igual manera, el ejercicio de análisis Gasto durante San Valentín en México 2020 de Fintonic muestra que las cadenas de comida como los restaurantes son de los más beneficiados en esa fecha, pues en días normales un hombre gasta 30% más que la mujer en restaurantes y se espera que en el Día del Amor y de la Amistad la diferencia se amplíe a 150%. La brecha es mayor en materia de los regalos, pues mientras que en días comunes los hombres gastan 50% más, el 14 de febrero la diferencia puede ser de hasta 240%.

El estudio estuvo basado en datos reales y anónimos de más de 80 mil clientes de banca online que realizaron transacciones en restaurantes, hoteles y compras de presentes del 11 al 14 de febrero de 2019.