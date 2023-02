Cuánto tiempo tienes para solicitar reembolso de boleto de avión

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 16 (EL UNIVERSAL).- La aerolínea mexicana Aeromar anunció este 15 de febrero el cese definitivo de sus operaciones, debido a una serie de problemas financieros por los que atraviesa la aerolínea.

A partir del 15 de febrero, dejará de volar desde y hacia la Ciudad de México, Acapulco, Aguascalientes, Cancún, Chetumal, Ciudad Victoria, Colima, Cozumel, Guadalajara, Ixtapa Zihuatanejo, Ixtepec, Mazatlán, Mérida, Monterrey, Piedras Negras, Puerto Escondido, Puebla, Puerto Vallarta, Tepic y Villahermosa, en México; La Habana, en Cuba; y Laredo, Texas, y McAllen, Texas, en Estados Unidos.

Debido a ello, algunos clientes se preguntan sobre un posible reembolso de boletos.

---¿Cuánto tiempo tienes para solicitar el reembolso del 100% de un boleto de avión?

De acuerdo a la Ley de Aviación Civil, si el pasajero decide no realizar el viaje, puede solicitar a la aerolínea la devolución del precio del boleto, en el lapso de 24 horas siguientes a la hora de su compra. Transcurrido ese plazo la aerolínea puede determinar las condiciones de la cancelación, mismas que deberán ser en beneficio del pasajero, observando en todo momento los derechos mínimos contenidos en la Ley de Aviación Civil y la Ley Federal de Protección al Consumidor.

---AMLO compara quiebra de Aeromar con Fobaproa

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la quiebra de Aeromar se debió a que es una empresa mal administrada, "son de esos casos en donde quiebran las empresas, pero no los dueños, fue como o es como lo del Fobaproa, con bancos quebrados y banqueros ricos".

"Se está presentando una denuncia, primero los trabajadores de acuerdo a estos procedimientos, es garantizarles a ellos sus derechos y luego lo que tiene que ver con las deudas en el SAT, en el aeropuerto y todas las demás deudas, del seguro social", informó.

Durante la conferencia mañanera, dijo que los dueños de Aeromar ya se fueron "creo que a Israel, dejaron abandonada la empresa, con deudas, pero de tiempo atrás mucho antes de la pandemia".

Acusó que sus adversarios todo lo que sucede "nos culpan a nosotros", dijo al ser cuestionado sobre las críticas de que no se apoyó a Aeromar durante la pandemia y si esta situación potenciará el arranque de la aerolínea Mexicana que impulsa su gobierno.