Cuarentena sin apoyos fiscales, no servirá de nada: IMEF

El nivel de coma inducido en que se encuentra la economía mexicana, con la cuarentena por Covid-19, sin apoyos fiscales, no servirá de nada, dijo el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Por eso, consideró que más que una preocupación por la ausencia o posible renuncia del secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, inquieta la falta de una respuesta contundente con un paquete contracíclico.

"Imagínate que pones a un paciente en coma; por más que lo pongas en coma y a lo mejor coma inducido, y no le pones nutrientes, una cuarentena es insuficiente sino viene acompañada de recursos", afirmó el presidente del comité nacional de Estudios Económicos, Gabriel Casillas.

En conferencia de prensa virtual, explicó que se requieren apoyos para que la gente sobre todo los que viven al día, puedan quedarse en casa durante la emergencia sanitaria para evitar el contagio de coronavirus.

Sobre el nivel de confinamiento de la economía y los recursos que se requieren para poder guardar el aislamiento, Casillas señaló que al tomar la cifra oficial de que será hasta mayo, se debe considerar que las pequeñas y medianas empresas tienen por lo general entre 20 y 25 días para aislarse.

Explicó que si bien no hay muchos estudios al respecto, normalmente las Pymes tienen efectivo para sobrevivir pagando renta y nómina hasta 25 días.

Pero si nos vamos a dos meses de confinamiento, entonces muchas no van a tener para librar la pandemia, y si se extiende más afectará a las de mayor tamaño, anticipó.

En ese contexto, de la ausencia del responsable de las finanzas públicas, el presidente del IMEF, Ángel García-Lascuraín, dijo que interesa más la respuesta contundente de política contracíclica.

"Si él está visible o presente, no es tanto el punto, sino que veamos por parte de la autoridad, el diseño, el desarrollo, la implementación de una estrategia suficiente y oportuna", ponderó.

Conforme pasan las semanas, el tema de la liquidez se sigue deteriorando, advirtió.

El IMEF dio a conocer que corrigió sus expectativas con una caída de la economía para este año de 6.7% desde el 4% del mes anterior; para el 2021 ajustaron al alza el pronóstico al pasar de 1.55% a 2%.