Cuesta de enero llega a febrero

CIUDAD DE MÉXICO.- El alza en los precios de algunas frutas y verduras en proporciones que no se veían desde hace 20 años provocó que la tasa de inflación se acercara a 4% en la primera quincena de febrero, estirando la famosa cuesta de enero.

En los primeros 15 días del mes en curso la inflación general aumentó 0.25% en el país, de acuerdo con el Inegi.

Así, la tasa anual repuntó de 3.79% en enero a 3.92%, mientras que la subyacente —que no incluye los precios de energía ni de alimentos frescos, por ser más volátiles— se colocó en 4.52%.

Se trató de la tercera quincena de aceleración de precios al consumidor, destacó Banco Base, al señalar que es la inflación más alta desde la segunda mitad de noviembre pasado, en la que se resintió el alza de 1.04% en museos y sitios culturales.

Al interior de la subyacente subieron más las mercancías, con alza quincenal de 6.28%, y alimentos, bebidas y tabaco, con 6.28%.

Los productos más caros fueron el tomate verde y el limón, con ascensos de 17.84% y de 17.03%, respectivamente, según datos del Inegi. También la papa, con 13.16%, y el jitomate, con 7.90% de incremento quincenal.

Eso se reflejó en el costo de la comida fuera de casa, ya que las loncherías, fondas, torterías y taquerías aumentaron sus precios en 0.27%, al igual que otros alimentos cocinados, con 0.65%.

Además, el costo de los detergentes subió 0.81% a tasa anual.

Mientras que el componente de servicios tuvo una variación de 4.44%, con el de educación repuntando 6.05% debido al alza en las colegiaturas, en particular de 0.72% en nivel universidad.

En consumo individual, el rubro de salud subió 5.19%, sobre todo porque los precios para operaciones quirúrgicas subieron 1.59% en la primera mitad de febrero.

Las entidades que rebasaron el promedio del Índice Nacional de Precios al Consumidor fueron Veracruz, con 0.49%; Nayarit, con 0.42%, y Puebla, con 0.41%.

Por el contrario, bajó la inflación en Oaxaca y Baja California Sur, con variaciones negativas de 0.06% y 0.02%, en cada caso.

Con estos resultados, la canasta de consumo mínimo aumentó 3.71% a tasa anual.

Sorprende jitomate

Banamex destacó la subida quincenal de 0.75% que reportaron los productos agropecuarios, ya que es la más importante en 10 años para un periodo similar, cuando usualmente es de disminuciones.

Consideró una sorpresa, ya que se observó un fuerte aumento atípico de 2.10% en frutas y verduras, un máximo desde 1995 para una primera quincena de febrero.

Banorte hizo la misma observación, al comentar en una nota de análisis que buena parte del aumento en verduras se debió al precio del jitomate, que suele caer en los dos primeros meses del año, pero en esta ocasión no fue así.

Mencionó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) fue afectado por el fin de la temporada de rebajas de invierno en ropa y calzado.

En servicios, ponderó que la inflación se ha mantenido por arriba de 4% por bastante tiempo.