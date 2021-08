Culiacán pedirá certificado de vacunación para entrar a negocios

Las empresas y negocios de Culiacán cuyo personal esté vacunado contra el Covid-19 recibirán certificados del ayuntamiento para generar confianza entre sus clientes, los cuales, a su vez, a partir del próximo lunes tendrán que exhibir sus cédulas oficiales de inmunización para poder ingresar a estos.

En Mazatlán, cuya medida ya está vigente desde el pasado lunes 2 de agosto, el ayuntamiento dispuso colocar calcomanías, en bares, cantinas, casinos, centros nocturnos, restaurantes, mercados, centros comerciales y espacios públicos, con el aviso que solo pueden ingresar a estos lugares con certificado de vacunación o con la primera dosis.

Jesús Estrada Ferreiro, presidente municipal de Culiacán, dijo que a excepción del tianguis de los Huizaches, que es el más grande, el resto están autorizados para abrir, pero para ello se tiene que certificar que todos los locatarios tienen cubierta su vacunación completa y exigirán a todos los visitantes que cuenten en dicho documento.

La intención de certificar negocios como restaurantes, mercados, centros comerciales, bares, discotecas, entre otros, es dar tranquilidad a los clientes de que el personal está vacunado y a su vez, ellos, darán confianza al resto de los asistentes, al acreditar que ya están inmunizados, comentó.

Dio a conocer que a partir del próximo lunes, en la capital del estado entrarán en vigor estas nuevas medidas sanitarias, con la intención de contribuir a la reducción de la ola de contagios de Covid-19 que se disparó.

El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres expuso que los negocios que no cumplan con la petición a sus clientes de que muestren sus certificados de vacunación o por lo menos tengan la primera dosis o exhiban un resultado positivo de una prueba Covid-19 van a ser sancionados en forma económica.

Para que la ciudadanía y los turistas nacionales estén enterados de esta disposición, indicó que se colocan en todos los negocios, empresas y espacios públicos, engomados, en donde se les hace de su conocimiento que no pueden ingresar, si no muestran sus certificados completos o parciales de vacunación, indicó.

Señaló que los empresarios y comerciantes están de acuerdo en las medidas adoptadas, con las que se busca proteger la salud de la población, al intentar reducir los riesgos de un número mayor de contagios.