Cumple AFAC dos años degradada a Categoría 2

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 25 (EL UNIVERSAL).- Fue el 25 de mayo de 2021 cuando la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) degradó a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) a categoría 2 por no cumplir con los estándares de seguridad impuestos por la Organización de Aviación Civil Internacional.

Al estar en categoría 2, las aerolíneas mexicanas no han podido abrir nuevas rutas, incrementar frecuencias o usar nuevos aviones en el servicio de transporte aéreo entre México y Estados Unidos.

Por lo que las aerolíneas estadunidenses salieron beneficiadas de esta situación.

En el primer trimestre del año, American Airlines alcanzó 21 % de participación de mercado en los vuelos entre ambos países; seguida de United Airlines con 15%; Delta con 13 %; Volaris con 12 %; Southwest Airlines con 7 %; Aeroméxico con 6.6 % y Alaska Airlines con 5.6 %.

Viva Aerobús participa con 4 % de este mercado transfronterizo. Spirit Airlines con 3.4 %; y Frontier con 3.4 %, según cifras de la AFAC.

Eso significa que las tres aerolíneas mexicanas que vuelan a Estados Unidos tienen sólo una participación de 22.6 % de ese mercado, el resto se lo reparten entre las aerolíneas estadounidenses.

De hecho, las aerolíneas estadounidenses han abierto 36 nuevas rutas desde la degradación a categoría 2, mientras que las aerolíneas mexicanas están congeladas con las mismas rutas, frecuencias y aviones.

Hasta agosto del año pasado, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) estimó una pérdida de ingresos de alrededor de 9.32 mil millones de dólares para las aerolíneas mexicanas debido a la pérdida del estatus de categoría 1.

No se han dado nuevas estimaciones desde entonces.

El 1 de mayo, la AFAC aseguró estar lista para agendar la auditoría final de la FAA para recuperar la categoría 1.

Esto después de que se cerraron tres no conformidades faltantes referidas a: leyes que permitieran regular y supervisar la certificación y la supervisión continua de las evaluaciones médicas del personal de aviación; investigaciones regulatorias después de cada accidente de aviación; y dotar a la AFAC de autoridad legal y reglamentaria para emitir certificados médicos.

En teoría, lo único pendiente eran las reformas a la Ley de Aviación Civil y de Aeropuertos, pero la FAA tiene sus propios tiempos y aún no se da a conocer cuándo habría una auditoría final para salir de la degradación.