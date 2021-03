"Debate de subcontratación reduciría incertidumbre"

La discusión del dictamen en materia de subcontratación en la Cámara de Diputados reducirá la incertidumbre generada en torno a cómo las empresas podrán hacer cambios en sus plantillas laborales y modelos de negocios, advierte ManpowerGroup, empresa global especializada en outsourcing.

Si bien hasta el momento se desconoce el texto que será discutido en el Congreso de la Unión, la discusión por sí misma permitiría tener a las organizaciones en el país un punto de partida sobre cómo adecuarse a las nuevas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

"Estamos en un contexto de incertidumbre y esto detiene decisiones de las organizaciones que impactan en la generación de empleos, respecto a mantener, aumentar o disminuir su plantilla laboral, cómo mudarse de un esquema de contratación a otro y buscar otros modelos de negocios y áreas de inversión", explicó Mónica Flores, presidente de ManpowerGroup para Latinoamérica.

De acuerdo un análisis de ManpowerGroup, se estima que 460 mil empleos se perderían directamente si se recurre a la prohibición del outsourcing; 2 millones 760 mil más pasarían a esquemas sin seguridad social; y sólo 1 millón 380 mil podrían ser absorbidos como empleados de base por las empresas, al cruzar los 4 millones 600 mil empleos subcontratados que existen en el país, de acuerdo con los datos del Inegi, con las probables intenciones de contratación de las empresas.

La subcontratación en México es perfectible; regular, hacer que se cumpla la ley y acabar con las malas prácticas es una vía preferente a sobrerregular y prohibir el outsourcing, ya que esto impactaría el panorama del empleo formal.

"El mundo va hacia la flexibilización laboral donde todos queremos fomentar empleo para recuperar lo perdido por la pandemia; una ley restrictiva y prohibitiva va a poner barreras a la contratación y no generará confianza a la inversión", detalló la presidente de ManpowerGroup LATAM.

El contexto por la pandemia del covid-19 necesita de medidas que reactiven la economía, a su vez que el territorio para la evasión y elusión fiscal por medio de la subcontratación ilegal demanda regularse para transformarlo en empleo formal, tanto permanente como temporal.

"La forma de crear empleo formal es atraer inversión nacional y extranjera, generar confianza, y facilitar la contratación de personas. La confianza no depende solo de una nueva legislación sino también que se aplique, se vigile y se haga cumplir la ley", señaló Mónica Flores.

Con la prohibición de la subcontratación el problema de la informalidad se agravaría, ya que es el único sector con la capacidad de absorber a las personas que no puedan ser contratadas directamente por las empresas y darles una vía de sustento, sumado a que la generación de empleo en 2021 enfrenta diversos retos, principalmente que la pandemia produce cierres y disminución de ritmo de actividades, mientras crece la informalidad.