Debemos avanzar hacia apertura del turismo, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con los protocolos de salud, así como se abrió las actividades de la minería, de la industria automotriz, de la construcción se debe avanzar en otras ramas de la economía como el turismo.

"Tenemos por eso con cuidado, siguiendo los protocolos de salud ir abriendo, así como se abrió la minería, la industria automotriz, la industria de la construcción, ir poco a poco con otras ramas de la economía, el turismo, los restaurantes, los centros comerciales, ir abriendo poco a poco con los recomendaciones de los especialistas en salud e ir saliendo no podemos quedarnos solo en nuestras casas".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el Presidente de México dijo que sí no hay necesidad de hacerlo, pues quedarnos en casa, seguir cuidando a los ancianos, los que padecen de enfermedades crónicas.

Pero también pidió ser independientes, autónomos, que no estemos recibiendo ordenes, que actuemos siempre con libertad y responsabilidad, "saber cómo nos tenemos que cuidar, que no podemos hacer y que sí debemos hacer".

"Algo que es importante es la actitud ante la vida no estresarnos, no angustiarnos, procurar ser felices, todo eso ayuda para enfrentar cualquier mal, ahí vamos y tengo mucha fe que vamos a salir adelante", dijo.