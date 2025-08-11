Decisión de fijar precios mínimos en exportaciones de jitomate divide opiniones

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 11 (EL UNIVERSAL).- La decisión del gobierno de México de fijar a las exportaciones de jitomate precios mínimos dividió opiniones sobre la conveniencia de hacerlo, porque unos consideran que regulará el mercado, mientras que otros dicen que esa decisión implica asumir que sí había irregularidades en las cotizaciones de venta.

Por una parte, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) dijo que "ve con buenos ojos el acuerdo publicado el 8 de agosto por la Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que establece precios mínimos de exportación para el tomate fresco mexicano".

Dijo que esta decisión, que sustituye a los precios de referencia es "clave para proteger a productores y exportadores nacionales, preservar más de 400 mil empleos directos y mantener la estabilidad en un mercado estratégico como el de Estados Unidos".

Agregó que también "otorga mayor certidumbre comercial, fomenta la competencia leal y contribuye a un comercio equilibrado y sostenible", además de que es una manera de avanzar hacia una solución "que salvaguarda la competitividad y el acceso del tomate mexicano en los mercados internacionales".

En contraste, Grupo Consultor en Mercados Agrícolas (GCMA) dijo que "fijar precios mínimos implica aceptar que antes había dumping".

Añadió que el punto es que en un afán de ordenar el mercado, determinó que el jitomate debe venderse más caro, lo que "encarecerá al consumidor de Estados Unidos, reducirá las exportaciones y generará sobreoferta interna".

Por otra parte, el gobierno mexicano no aclara si se negociará con Estados Unidos la eliminación de la cuota compensatoria de 17%, que impone la Casa Blanca desde el 14 de julio al jitomate de México.

La decisión de fijar precios mínimos se publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación en donde se estableció que a partir del 9 de agosto todas las variedades de la hortaliza tendrán que ajustarse a dicha medida.

Los tipo cherry, bola TOV-racimo, grape (uva), el coctail, campari, kumato, mini Roma, Heirloom, Pera, Medley, San Marzano y los demás se deberán de exportar a un precio mínimo de 1.70 dólares por kilo. En tanto que, el bola a 0.95 centavos de dólar, el bola stem on de 1.65 dólares por kilo y el Roma saladette en 0.88 centavos de dólar.