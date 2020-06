Decisiones de gobierno en materia energética desincentivan inversión: ICC

Las decisiones del gobierno federal en materia energética y la eliminación de permisos a proyectos de inversión en curso provocan que sean "pocas" las empresas que sigan adelante con sus planes de inversión en México, dijo la presidenta de la International Chamber of Commerce (ICC) de México, María Fernanda Garza.

Además, en el país se observan "ataques" a los órganos autónomos de competencia, lo que también aleja las inversiones en el país, expuso en videoconferencia.

"Parte de una democracia sólida y fuerte es contar con instituciones autónomas que rijan las políticas públicas transexenalmente, que sea una política de largo alcance, eso necesitamos para que los inversionistas vuelvan a tomar en cuenta a México", dijo Garza.

Dijo que los cambios en materia energética afectaron las inversiones, así como la decisión de frenar la inversión de la empresa de bebidas Constellations Brands, luego de la realización de una consulta pública.

Existe una gran preocupación porque había contratos firmes, leyes vigentes que no se observan ni siguen, el problema es que "la confianza se ve mermada, de ahí la importancia de seguir fortaleciendo a las instituciones", eso provoca que "pocas empresas estén siguiendo adelante con las inversiones".

Añadió que preocupa el que se debilite a las instituciones de competencia sobre todo en momentos en que la crisis sanitaria generó una crisis económica, pues habrá negocios pequeños y medianos que no podrán volver a operar y "México es el único país de todo el mundo que no está apoyando a sus empresas".

Sobre el aumento de licitaciones directas en este sexenio dijo que "es de llamar la atención que el gobierno cuya bandera es acabar con la corrupción esté privilegiando tantas licitaciones directas, es importante que volvamos a licitaciones por concurso, que las fortalezcamos y que todo esté bien blindado para evitar actos de corrupción".

El presidente de la Comisión de Competencia Económica de la ICC México, Miguel Flores Bernés, dijo que en momentos en que hay "muchas tentaciones" de las empresas de ponerse de acuerdo para fijar precios, el gobierno federal envía mensajes contra los órganos reguladores de competencia.

Al referirse a los casos en que se ataca a las instituciones dijo: "Señalaría el comentario de parte del presidente que no conocía la Cofece y no la estimaba esencial, es un mensaje que no es bueno para la competencia económica, porque este es el momento en que las autoridades tienen que respaldar la competencia".

Lo que debería de verse actualmente son señales de respaldo a las instituciones de competencia porque éstas ayudan a que las personas de menores ingresos tengan acceso a los productos, y que éstos sean a precios competitivos.

Flores Bernés comentó que en materia de licitaciones convocar a un concurso para otorgar un contrato o una obra permite obtener mejores precios "entre más competencia hay más se van a esforzar a reducir los precios las empresas".