Declaran emergencia de red eléctrica en Monterrey

CIUDAD DE MÉXICO, junio 23 (EL UNIVERSAL).- En medio de la ola de calor, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) declaró estado de emergencia en la Zona Metropolitana de Monterrey.

A las 16:02 de este viernes 23 de junio de 2023 hubo un corte de 40 megawatts de carga urbana e industrial debido a que se tuvo fuera de servicio una línea de transmisión.

Esto es porque no se pudo conectar una línea de transmisión que va a una subestación para un usuario final.

El Cenace emitió la siguiente alerta: "la Gerencia de Control Regional Noreste, del Sistema Interconectado Nacional se declara en Estado Operativo de Emergencia en la Compuerta Zona Metropolitana Monterrey, al tener afectados 40 megawatts de carga urbana e industrial de las subestaciones LDA (Ladrillera), ALN (Allende) MTN (Montemorelos) debido a tener fuera de servicio la línea tecnológico 73180 Villa de Santiago y no poder transferir esta carga a la RNT (Red Nacional de Transmisión) o RGD (Red General de Distribución)".

Hasta la noche de este viernes no ha emitido el Cenace un nuevo comunicado que diga si ya terminó el estado de emergencia.