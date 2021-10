Dejan de percibir "fraudes" en ofertas de El Buen Fin

Con el paso de los años se redujo el porcentaje de compradores de El Buen Fin 2021 que lo consideraron como un fraude y se elevó el número de personas que ven a esta semana como un verdadero evento de ofertas, descuentos y promociones.

El vicepresidente de la Asociación de Internet MX (AIMX), Gonzalo Rojon, explicó que en una encuesta encontraron que en el 2019 el 44% de las personas que compraron en línea durante El Buen Fin consideraron que era un fraude, cifra que en 2020 bajó a 32%.

Además, de 2019 a 2020 bajó de 44% a 20% el número de personas que dijeron no encontrar ofertas durante dicho evento.

"En la parte de las ofertas hay una animadversión, porque la gente dice que las ofertas no son tan buenas, pero este año mejoró la percepción de las ofertas que la gente tiene", agregó.

Durante el "eShow México 2021 Edición Digital" Rojon expuso que "El Buen Fin es una excelente estrategia, siguen creciendo los números", sobre todo porque las "ofertas agresivas continúan siendo el principal factor a considerar para compradores en línea con 50%.

Durante esta onceava edición de El Buen Fin, a realizarse del 10 al 16 de noviembre, aumentará el número de personas que compran en tienda física, sin embargo, una gran cantidad de compras se realizarán por internet.

"Las personas adquirieron esta noción de cómo comprar en línea, saben cuáles son las aplicaciones, que es sencillo hacerlo, que nadie les va a hacer fraude y entonces están adquiriendo esta confianza y la van a hacer de manera más seguida...La parte digital no va a tener reversa", añadió.

Explicó que en el 2020 cayó la preferencia por la tienda física en 4%, mientras en 2019 el 56% de las ventas se hicieron de manera presencial, pero para este año se espera que suba el número de personas que visiten físicamente las tiendas.

Recordó que en promedio el 80% de los internautas hacen compras durante El Buen Fin, equivalente a 67.2 millones de personas, si se considera que en 2020 hubo 84.1 millones de internautas.

En 2019, el 59% de las compras que hicieron los internautas las hicieron presencialmente, es decir, en las tiendas. Sin embargo, por las restricciones de movilidad en el 2020 ese porcentaje cayó a 10%.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), Héctor Tejada, dijo que "se espera superar la derrama económica de 239 mil millones de pesos de derrama económica de 2020".

"Tenemos más de 130 mil empresas ya registradas, una base de 500 mil compradores potenciales y queremos crecer esta base de empresas para que puedan promocionar productos y servicios", añadió.