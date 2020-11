Delincuentes se ensañan con adultos mayores

Ante el aumento de fraudes a través de llamadas telefónicas a clientes de los bancos, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) alertó que los adultos mayores son una población vulnerable contra la que la delincuencia se ha ensañado, por lo que se buscan aplicar medidas para mantener a salvo su dinero.

El director de Análisis de Servicios y Productos Financieros de la Condusef, Jesús Chávez, explicó que a la par de los fraudes a partir de llamadas telefónicas, los adultos mayores caen con facilidad ante empresas que les ofrecen créditos a muy elevadas tasas de interés a partir de engaños.

"Sí ha habido un incremento, sí es un grupo con el que se han ensañado y sobre todo en casos de créditos que les dan a tasas muy altas de interés", dijo.

Ante la problemática, el funcionario explicó que se han propuesto algunas líneas de acción en conjunto con los bancos para proteger a los adultos mayores, además de que se recomienda que nunca asistan solos al cajero y sean auxiliados al momento de realizar operaciones financieras.

"La Condusef ha hecho propuestas en el sentido de que pudiera haber un monto máximo de disposición para este grupo de personas, que son vulnerables o porque no ven bien las letras del cajero o no saben usar el producto financiero", dijo el funcionario.

Chávez explicó también que otra de las formas en que engañan a los adultos mayores es al cambiarles la tarjeta cuando acuden a retirar efectivo al cajero automático, lo cual se ha vuelto un modo de operación sencilla para los delincuentes.

"Es un grupo que se ha visto muy afectado y debemos ser precavidos. Que no se confíen de nadie en el cajero. Incluso vayan acompañados de una persona. Es una manera de apoyarlos, aunque sí se toman medidas", añadió.

En octubre pasado, EL UNIVERSAL dio a conocer el fraude a un adulto mayor por 355 mil pesos a través de una llamada falsa a nombre de su banco. Los familiares de la víctima intentan por medios legales recuperar el dinero; sin embargo, debido a que compartió información financiera, hay pocas posibilidades de que recupere sus recursos.