Demanda de Oceanografía no detendrá venta de Banamex, asegura Citi

La demanda de Oceanografía no detendrá la venta de Banamex por parte de Citi, la cual será apelada, dijo la firma financiera.

"Planeamos apelar la medida cautelar y actualmente no esperamos que este asunto tenga ningún impacto en el cronograma para la venta de nuestro negocio de consumo en México", expuso Citi.

Ante la decisión del juez civil de detener el proceso en tanto no se resuelva la demanda interpuesta por la empresa naviera, Citi dijo no existen bases legales para la determinación.

"Consideramos que no hay bases legales legítimas para que el juez haya emitido esta medida cautelar, la cual aún no es efectiva, particularmente dadas las alegaciones infundadas contenidas en la demanda", dijo.