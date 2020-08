Denuncia Sectur que tratan de dañar su imagen y la de VisitMéxico

La Secretaría de Turismo (Sectur) acusó que, con los recientes hechos acontecidos en el portal VisitMéxico, se pretende dañar su imagen y la de la plataforma, por lo que levantó una denuncia.

"La Secretaría de Turismo expresa sus más amplias disculpas a los usuarios y público en general por las afectaciones generadas respecto a los hechos acontecidos en el portal VisitMéxico", dio a conocer esta tarde la dependencia que encabeza Miguel Torruco.

"Asimismo, hace del conocimiento que con estos actos se pretende dañar la imagen tanto del portal como de la secretaría, por lo que se ha realizado la denuncia correspondiente y se actuará conforme a derecho en contra de quien o quienes resulten responsables", informó la Sectur sobre VisitMéxico, considerada la puerta de entrada a la principal estrategia de promoción y digitalización turística del país.

Durante las últimas horas, la página www.visitmexico.com se convirtió en el centro de la polémica en redes sociales, pues usuarios reportan que los nombres de los destinos turísticos más importantes del país cambiaron sus nombres por una serie de palabras en inglés.

"Warrior" en lugar de Guerrero, "Noble" en lugar de Hidalgo, "Turret" en lugar de Torreón... ¡ya dejen de poner a México en ridículo!, publicó Felipe Calderón, expresidente de México, en su cuenta de Twitter.

"... y Buenos días a todos los Estados Warrior, Noble, Juniper y Progress, menos a quien está poniendo en vergüenza al Turismo de Bandera de México. Es tiempo de planeación, no de improvisación estratégica", manifestó Simón Levy, quien fue subsecretario de Planeación y Política Turística con Miguel Torruco al frente de la Sectur.

En tanto, John McCarthy, exdirector del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), expresó: "Verdaderamente de ´Pena ajena´ el ´Copy´ de la versión en inglés de @VisitMex. Nos hace ver cómo superficiales y poco profesionales. Es un mal reflejo del magnífico trabajo que hacen los turisteros de nuestro país todos los días de su vida".

Por su parte, Armando Bojórquez, presidente de la Comisión de Turismo de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), reconoció a Miguel Torruco como una persona que toda su vida se ha dedicado al sector.

"Es una lástima que, con acciones como esta, algunas personas quieran, o intenten, afectar su labor", explicó en entrevista.

"Todos tienen miedo de hablar" responde Bojórquez al preguntarle sobre el motivo de que las empresas involucradas no estén dando explicaciones en torno a los recientes hechos en VisitMéxico.

La plataforma ya presentaba errores desde la semana pasada, por ejemplo, mostraba a Tampico, Tamaulipas, con una imagen diferente al destino.

Con más de 5.5 millones de visitas al año, VisitMéxico ganó relevancia en las últimas dos semanas por un conflicto entre empresas privadas, lo que provocó que el portal permaneciera suspendido por más de tres días a finales de julio.

El viernes 24 de julio, la Sectur requirió a Braintivity, empresa encargada de la administración y operación de la plataforma, explicar las causas de la interrupción del portal, pues desde la tarde de ese día la página permaneció suspendida y mostraba un aviso de "suspensión por falta de pago".

El sábado 25 de julio, la empresa informó que el sitio www.visitmexico.com fue hackeado y dijo que trabajaba en su restablecimiento. Horas después, el sitio respondió: "Suspensión por falta de pago. No es hackeo, es falta de pago".

El domingo 26 de julio, el director general de VisitMéxico, Carlos González, acusó a la compañía proveedora de servicios Tecnocen de haber "secuestrado" la página para exigir un pago. No obstante, negó adeudos y dijo que levantó acciones legales contra la empresa.

"La compañía actuó de mala fe al exigir un contrato hasta mayo de 2021 y hackear la página del gobierno federal", aseveró González.

En su defensa, el director de Tecnocen, Sergio Loredo, aseguró que Braintivity los orilló a suspender el sitio y externó su preocupación a Miguel Torruco, titular de la Sectur, "por la confianza otorgada a Braintivity, misma que no ha sabido estar a la altura de su compromiso".

"Estamos conscientes de la importancia que tienen los portales que están bajo nuestra custodia y nos apena mucho tener que haber recurrido a esta situación de suspender que repercute en la afectación de la imagen del turismo en México, sin embargo, nos vimos orillados a actuar de esta manera al no recibir respuesta ni siquiera una invitación formal para sentarnos a negociar", dijo Loredo en una carta abierta subida al portal.

El empresario informó que entregó al presidente Andrés Manuel López Obrador el sitio VisitMéxico y "todos los activos digitales", con la finalidad de "apoyar a nuestro país y mantener a salvo su buen nombre".

En el pasado, la plataforma era operada por el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), el cual desapareció por órdenes del presidente López Obrador.