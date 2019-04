Derechohabientes de Pemex exigen mejores servicios médicos

Derechohabientes de Petróleos mexicanos protestaron ante la delegación local de la Secretaría del Bienestar, exigiendo mejores servicios médicos, pues aseguran que la situación que viven actualmente es deplorable.

Los quejosos señalaron que la atención que reciben de un hospital privado, auspiciado por la para-estatal, no cumple sus necesidades de salud, lo que les causa severas afectaciones, sobre todo a los trabajadores jubilados y pensionados.

Sobre la misma queja, Sergio Rosado Aparicio, quien es jubilado de Pemex, aseguró que cuando acuden a consulta, los derechohabientes reciben malos tratos, además de que tienen que esperar horas para recibir atención, aunque señala que en ocasiones ni siquiera la reciben.

"El personal de compañía no da buen trato, muy déspota. Ya tenemos cuatro fallecidos por negligencia médica. El último fue la semana pasada. Nosotros exigimos servicio médico integral incluyendo gente de hospitalización, cirugía, buen trato, queremos un surtido de medicina completo porque apenas nos alcanza para el 20 por ciento de las medicinas", aseguró.

Afirmó que los poco más de 5 mil derechohabientes de Pemex se encuentran en esta situación, de la que, aseguró, "se salvan los que tienen dinero".

Otro afectado, Carlos Mendoza Ramírez, quien también es jubilado de la paraestatal, lamentó que no se otorgue un trato digno a los trabajadores, por lo que también urgió a que las autoridades tomen cartas en el asunto.

"Yo soy diabético, y que no hay medicina. Mi consultorio está en Caucel, tengo que ir a buscar las medicinas hasta la calle 62 se imaginan ustedes. No puede ser posible, que llegas y no hay medicinas", apuntó.

A su vez, Elías Fernández Crespo, quien es trabajador activo, dijo que Pemex no tiene un representante en Mérida para externarle sus inconformidades, además de que los trabajadores no tienen una clínica ni para llevar a sus familiares a urgencias.

"No hay medicamentos, hay un mal trato en las oficinas y aparte nadie nos da la cara. No tenemos un representante", aseveró.

Los quejosos entregaron una solicitud al delegado de programas de desarrollo del Gobierno Federal, Joaquín Díaz Mena, a quien piden haga saber de este problema al presidente, Andrés Manuel López Obrador, pues señalan que al parecer este problema no es exclusivo de Yucatán, sino que aqueja a los trabajadores en el país.