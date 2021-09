Descarta Air Canada operar en Santa Lucía

Ciudad de México.- La aerolínea canadiense Air Canada descartó la posibilidad de operar en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía debido a que faltan estudios de viabilidad y de capacidad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

"No lo estamos contemplando en este momento. Falta mucho, no está terminado, falta hacer estudios de viabilidad y de capacidad del AICM. No está en nuestros planes", dijo Luis Noriega, director de Ventas para América Latina y el Caribe de la aerolínea, durante conferencia de prensa.

Ayer, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) presentó los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional "Felipe Ángeles", el cual busca equilibrar el sistema de operaciones aéreas entre el AICM y el de Toluca.

La SCT invitó a las aerolíneas nacionales e internacionales a que "conozcan las bondades y ventajas" que representa el nuevo aeropuerto, por su tecnología y modernidad.

Respecto a la recuperación del tráfico de pasajeros entre México y Canadá, Noriega comentó que estiman que hacia finales de 2022 ya deberían operar con el volumen de asientos disponibles que tenían en 2019.

"Es muy difícil hacer proyecciones exactas por las características de esta pandemia y del impacto que ha tenido a nivel mundial", dijo Noriega.

La aerolínea destacó que las rutas desde Canadá hacia la Ciudad de México nunca dejaron de operar durante los 18 meses que lleva la pandemia, ante la necesidad de atender el tráfico de negocios esenciales, estudiantes y familiares de primer grado.

La aerolínez Air Canada está reactivando los vuelos de México hacia Canadá para personas que tengan completo el esquema de vacunación.